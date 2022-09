Erster Saisonsieg: Judenburg zwingt SC Bruck/Mur in die Knie

Details Sonntag, 25. September 2022 18:50

FC Judenburg verbuchte wichtige Punkte im Kellerduell gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur durch einen 1:0-Erfolg. Mit breiter Brust war Bruck/Mur zum Duell mit Judenburg angetreten – der Spielverlauf ließ bei SC Bruck/Mur jedoch Ernüchterung zurück.

Coach Roland Gach freute sich mit seinem FC Judenburg über den ersten Saisonsieg

Obwohl die Gäste in den ersten 45 Minuten sehr um die Spielkontrolle bemühten und auch zu einigen Möglichkeiten kamen, endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Im zweiten Durchgang startete der FC Judenburg besser in die Partie versuchte mehr offensive Akzente zu setzen.

Die Minuten verstreichen doch beiden Seiten fehlt die zündende Idee beziehungsweise die Genauigkeit beim letzten Pass, der Spielstand lautet weiterhin 0:0. davidwinter, Ticker-Reporter

Schlussendlich konnten sich die Gäste bei Levin Pejicic bedanken, der vor 400 Zuschauern in der Schlussphase einen wichtigen Treffer herbeiführte (94.). Letztlich nahm die Heimmannschaft gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trug einen Sieg davon - der erste Dreier in der laufenden Saison.

Der Tabellenletzte muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Judenburg keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit nur zehn Treffern stellt FC Judenburg den harmlosesten Angriff der Landesliga. Judenburg fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Nur einmal ging FC Judenburg in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Stadtwerke Bruck/Mur findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Der Gast musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Bruck/Mur insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird Bruck/Mur nach unten durchgereicht.

Am nächsten Freitag reist Judenburg zu SV Raiffeisen Wildon, zeitgleich empfängt SC Stadtwerke Bruck/Mur UFC Fehring.

Landesliga: FC Judenburg – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 1:0 (0:0)

94 Levin Pejicic 1:0

Startformationen:

SC Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer, David Harrer, Gjergj Shabani, Lukas Tomic, Jakob Erlsbacher, Florian Stadler, Nico Dormann, Gjin Gjinaj, Mark Riegel (K), Sebastian Paier, Armin Masovic

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Michael Pfingstner, Christoph Marchl, Marc Klicnik, Kevin Klicnik, Daniel Hirzberger, Kevin Krenn, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Egzon Reshani

by ReD

Foto: Richard Purgstaller