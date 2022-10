Weiter unbezwingbar: Gamlitz weist auch die Köflacher in die Schranken

Details Freitag, 30. September 2022 20:58

Am 11. Spieltag traf in der Landesliga der FC Union RB Weinland Gamlitzauf den ASK Mochart Köflach. Dabei traf der Tabellen-Neunte auf den Sechsten. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt gerade einmal einen Punkt.

Gabriel Rode brachte die Gamlitzer in der 8. Minute mit 1:0 in Front.

Die Gamlitzer ziehen ein starkes Spiel auf

Seit nunmehr sieben Spielen stehen die Gamlitzer ohne Niederlage da. Die Köflacher ihrerseits machen ihre Punkte zumeist zuhause. In der Fremde reicht es in 5 Partien nur zu zwei Punkten. Dabei kommt es nur zu einem geschossenen Treffer. 5. Minute: Erste Möglichkeit für die Gäste und gleich eine ziemlich gute. Stürmer läuft allein auf den Tormann zu, der ruhig bleibt und den Ball abwehrt. 8. Minute: Gamlitz spielt sich den Weg nach vorne mit feinstem Passspiel frei. Dann will Rode von rechts den Ball in die Mitte flanken. Womit aber keiner rechnet: der Ball geht direkt ins Tor. 17. Minute: Es steht 2:0! Traumtor von Kristl. Er schließt einfach so einmal aus über 20m ab und zaubert den Ball in die linke Kreuzecke. In der 44. Minute kommt es dann zum 2:1, Torschütze Manuel Sidar. Aber noch vor dem Pausenpfiff kommt es zum 3:1. Martin Oberluggauer kann sich in die Schützenliste eintragen.

Die Köflacher stehen auf verlorenen Posten

Auch zur ersten Torchance nach Wiederbeginn gelangen dann die Gamlitzer. Rode lupft über den Tormann aber neben das Tor. 67. Minute: Sehr gute Möglichkeit auf das 4:1. Asemota läuft am linken Flügel herunter und spielt zu Kristl. Ball wird abgewehrt, kommt zurück auf Sundl, doch er trifft nur den Kopf des Gegners. Daraufhin begnügen sich die Hausherren damit, den Spielstand zu verwalten. Was auch gelingen sollte. So bleiben die Gamlitzer auch das achte Spiel infolge ungeschlagen - Spielendstand: 3:1. In der nächsten Runde gastiert Gamlitz am Samstag, 8. Oktober um 13:00 Uhr in Judenburg. Die Köflacher besitzen bereits einen Tag zuvor mit der Startzeit um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Liezen.

FC GAMLITZ - ASK KÖFLACH 3:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (8. Rode), 2:0 (17. Kristl), 2:1 (44. M. Sidar), 3:1 (45. Oberluggauer)

Stimme zum Spiel:

Andreas Kohlberger, Sportlicher Leiter Gamlitz:

"Diesmal ist das Glück auf unserer Seite gestanden. Die Köflacher waren zumindest ebenbürtig. Durch zwei Traumtore ist es uns am tiefen Boden gelungen in Führung zu gehen. Mit dem Treffer zum 3:1 verbuchten wir dann Vorteile. Letztendlich geht der Heimsieg dann schon in Ordnung."

Startformationen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Mateo Cosic - Gabriel Rode (K), Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, David Katzianschütz, Alen Polanec, Reality Arase Asemota, Ivan Mihaljevic -

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Manuel Sidar, Lukas Sidar, Bozo Kosorcic, Aleksandar Mirkov, Julian Kohlbacher - Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

Weinlandstadion, 250 Zuseher, SR: Stefan Grasser

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.com

by: Roo