Starke zweite Hälfte: Wildon dreht die Begegnung gegen Judenburg

Details Freitag, 30. September 2022 22:28

Am 11. Spieltag traf in der Landesliga der SV Raiffeisen Wildon auf den FC Judenburg. Dabei traf der Tabellen-Zehnte auf den Sechzehnten. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt satte 9 Punkte.

Der 36-jährige Slowene Jure Travner markierte für Wildon den Treffer zum 3:2.

Judenburg legt eine reife Darbietung hin

Die Wildoner stehen nun bereits seit sechs Spielen ohne Niederlage da. Die Judenburger ihrerseits beenden zuletzt ihre Negativserie. Gegen Bruck/Mur wird nach neun Niederlagen am Stück der erste volle Erfolg eingefahren. Das Spiel beginnt dann für den Aufsteiger mit einer kalten Dusche. Matic Crnic ist es der die Wildoner bereits in der 5. Minute mit 1:0 in Führung bringt. Aber bereits im Gegenstoß steht es 1:1, Marc Klicnik kann sich in die Schützenliste eintragen. Dieser Treffer verleiht den Murtalern dann Flügel. Denn plötzlich ist man das federführende Team. In der 29. Minute kann man dann den Lohn der Bemühungen einfahren. Levin Pejicic, Siegtorschütze gegen Bruck/Mur, zeichnet für den 1:2-Führungstreffer verantwortlich. Mit diesem Spielstand geht es dann ab in die Halbzeitpause.

Jetzt hat eindeutig Wildon das Sagen

Im zweiten Durchgang, Wildon ist nun offensiver ausgerichtet, kann Judenburg dann das Niveau der ersten Hälfte nicht mehr halten. Nun ist es die Kpthleitner-Truppe die dem Spiel den Stempel aufdrückt. 52. Minute: Der 23-jährige Nigerianer Simon Abutu Oduh trägt Sorge dafür, dass es 2:2 steht. Jetzt geraten die Gach-Schützlinge gehörig unter Druck. Wieder kommt es so, dass die Judenburger in der Schlussviertelstunde die entscheidenden Treffer kassieren. Jure Travner (75.) und Benjamin Winter (83.) bringen die Wildoner dann endgültig auf die Siegerstraße - Spielendstand: 4:2. In der nächsten Runde gastiert Wildon am Freitag, 7. Oktober um 19:00 Uhr in Fehring. Die Judenburger besitzen dann am Tag danach mit der Startzeit um 13:00 Uhr das Heimrecht gegen Gamlitz.

SV WILDON - FC JUDENBURG 4:2 (1:2)

Torfolge: 1:0 (5. Crnic), 1:1 (6. M. Klicnik), 1:2 (29. Pejicic), 2:2 (52. Oduh), 3:2 (75. Travner), 4:2 (83. Winter)

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Vor allem in der ersten Hälfte hatten wir große Mühe uns auf das Spiel des Gegners einzustellen. In der Halbzeit haben wir umgestellt, dann ist es wesentlich besser gelaufen. Letztendlich haben wir dann noch einen verdienten Sieg eingefahren."

Startformationen:

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Denis Perger, Kenan Iljazovic, Robert Pusaver - Sandro Foda, Zorko Gal, Marc Möstl, Matic Crnic, Markus Farnleitner - Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Michael Pfingstner, Christoph Marchl, Marc Klicnik, Kevin Klicnik, Daniel Hirzberger, Kevin Krenn, Matthias Waldhuber, Levin Pejicic, Christian Ritzmaier (K), Michael Vollmann

Stadion Wildon, 150 Zuseher, SR: Erwin Komornyik

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.com

