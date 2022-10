Dramatik pur! Liezen gewinnt nach zweimaligem Rückstand gegen Heiligenkreuz

Details Freitag, 30. September 2022 22:03

SC Geomix Liezen entschied das Kellerduell gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen mit 3:2 für sich. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Dabei führten die Heiligenkreuzer zwei Mal, mussten den Platz am Ende aber als Verlierer verlassen.

Dominik Presul besorgte den Liezener Siegestreffer

250 Zuschauer sahen, wie Patrick Wiesenhofer in der 15. Minute das 1:0 für Tus Heiligenkreuz markierte. Er schließt eine Einzelaktion wunderschön ab. Damit führen die Gäste mit 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Liezenern, die es noch einmal wissen wollen. Romario Cekaj war es, der in der 58. Minute den Ball im Tor von Heiligenkreuz unterbrachte - nach einer Hereingabe ist er mit dem Kopf zur Stelle. Damit ist wieder alles offen. Sechs Minuten später ging Tus Heiligenkreuz am Waasen aber durch den zweiten Treffer von Wiesenhofer neuerlich in Führung - zwei Pässe reichen und die Heiligenkreuzer finden sich im Strafraum wieder. Damit ist Liezen wieder hinten und muss riskieren. Für dieses Risiko werden sie schließlich belohnt. Mario Dancevic schoss für SC Liezen in der 78. Minute das zweite Tor. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dominik Presul den entscheidenden Führungstreffer für das Heimteam erzielte (87.) - er drückt den Ball über die Linie. In der Nachspielzeit kassiert Liezens Patrick Tschernitz eine Rote Karte, am Endergebnis ändert das aber nichts mehr.

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Geomix Liezen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SC Liezen liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 32 Gegentreffer fing. SC Geomix Liezen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Tus Heiligenkreuz rutschte mit dieser Niederlage auf den 14. Tabellenplatz ab. Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Tus Heiligenkreuz am Waasen nur fünf Zähler.

Am Freitag muss SC Liezen bei ASK Mochart Köflach ran, zeitgleich wird Tus Heiligenkreuz von SV Domaines Kilger Frauental in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl (Sportlicher Leiter Liezen):

"Diese drei Punkte nehmen wir natürlich gerne mit. Man sieht, die Mannschaft lebt. Wenn man nach zweimaligem Rückstand zurückkommt, spricht das eine deutliche Sprache. Wir haben den Sieg erzwungen."

Landesliga: SC Geomix Liezen – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 3:2 (0:1)

87 Dominik Presul 3:2

78 Mario Dancevic 2:2

64 Patrick Wiesenhofer 1:2

58 Romario Cekaj 1:1

15 Patrick Wiesenhofer 0:1

Foto: Richard Purgstaller