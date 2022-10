Spannend bis zum Schluss: Greistorfer verhilft Lebring zum Punkt statt zur Pleite (Fotogalerie)

Details Samstag, 01. Oktober 2022 11:39

Die Zweitvertretung von SV Lafnitz und SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Allerdings gab Lafnitz, wie auch schon einige Male zuvor, einen sicher geglaubten Sieg aus der Hand.

Stefan Greistorfer (im Duell mit Dominik Kirnbauer) rettet den Lebringern einen Punkt

Die Partie stand auf hohem Niveau

Trotz der turbulenten Woche beim SV Licht Loidl Lafnitz - die Einsermannschaft wird sich ja aus dem Profibetrieb zurückziehen - ließen sich die jungen Lafnitzer nichts anmerken und agierten sehr spritzig und voller Elan. Aber auch die Gegner versteckten sich nicht und kamen bereits in den ersten zwanzig Minuten zu guten Möglichkeiten.

Aber auch die Hausherren waren öfters vor gefährlich vor dem Tor der Gäste anzutreffen - vorallem bei Standardsituationen brannte es mehrmals in der Gefahrenzone der Lebringer. Tore blieben aber aus - der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Stefan Sulzer überhob den Keeper zum 1:0

In der 56. Minute stellte stellte dann Stefan Sulzer die Führung für Lafnitz II sicher. Nach einem schönen Zuspiel von Johannes Schriebl überhob er den Keeper per Direktannahme. Lebring Coach Stefan Kammerhofer stellte jetzt ein wenig um und brachte Jonas Lang für Daniel Steinwender. Ein Wechsel, der sich bezahlt machte, denn Jonas Lang versenkte den Ball mit einem Volleyschuss ins lange Eck in der 67. Minute im Netz des Gastgebers.

Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Dominik Kirnbauer einen Treffer für SV Lafnitz II im Ärmel hatte (81.). Nach einem Eckball stocherte er den Ball irgendwie über die Linie und erhöhte auf 2:1. Doch damit war es noch nicht getan bei dieser Begegnung - Stefan Greistorfer sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 90. Minute ins Schwarze traf. Nach einem Freistoß wurde er an der zweiten Stange sträflich alleine gelassen und drückte den Ball über die Linie. Letztlich gingen Lafnitz II und SV Lebring mit jeweils einem Punkt auseinander.

Jonas Lang traf unmittelbar nach seiner Einwechslung

In den letzten zehn Minuten fielen noch zwei Treffer

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam SV Lafnitz II auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können. Allerdings war bei der jüngsten Mannschaft der Liga der Sieg den letzten Runden immer zum Greifen nahe.

Die Offensive von Lebring in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Lafnitz II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 25-mal schlugen die Angreifer von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in dieser Spielzeit zu. SV Lebring befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste Lafnitz II die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich SV Lafnitz II trotzdem und steht nun auf Rang fünf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Freitag reist SV Lafnitz II zu USV RB Mettersdorf, zeitgleich empfängt Lebring SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Klaus Guger wird dem SV Lafnitz mit hoher Wahrscheinlichkeit als Trainer in der Regionalliga erhalten bleiben

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz II:

"Das war sehr, sehr bitter. Wie auch in den letzten Runden haben wir uns nicht für unseren Aufwand und die zahlreichen Chancen belohnt."

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Wir haben gut begonnen, waren in den ersten zwanzig Minuten gut im Spiel. Haben danach die Ordnung verloren. Kompliment an die Mannschaft, sie hat sich nie aufgegeben und einen zweimaligen Rückstand wieder aufgeholt. Die Tore, die wir bekommen haben, waren zwar bitter, dennoch freuen wir uns über den glücklichen Punkt."

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 2:2 (0:0)

90 Stefan Greistorfer 2:2

81 Dominik Kirnbauer 2:1

67 Jonas Lang 1:1

56 Stefan Sulzer 1:0

Startformationen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Gabriel Georg Suprun - Dominik Kirnbauer, Stefan Gölles, Julian Fabian - Philipp Scheucher, Johannes Schriebl, Stefan Binder, Stefan Trimmel, Justin Strodl - Giuliano Luigi Milici, Stefan Sulzer (K)

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Marco Heil, Daniel Steinwender

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller (Fotogalerie zum Spiel)