Punkt beim Trainereinstand: Heiligenkreuz schreibt in Frauental an

Details Freitag, 07. Oktober 2022 21:12

Am 12. Spieltag traf in der Landesliga der SV Domaines Kilger Frauental auf den TUS Heiligenkreuz/Waasen. Dabei traf der Tabellenzwölfte auf den Vierzehnten. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt gerade einmal einen Punkt.

Thomas Fauland zeichnete für den Frauentaler 1:0-Führungstreffer verantwortlich.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Die Frauentaler haben das Gewinnen etwas verlernt. Denn in den letzten neun Begegnungen reicht es gerade einmmal zu einem vollen Erfolg. Bei Heiligenkreuz gab es in den letzten Tagen einen Trainerwechsel. Johannes Thier ersetzt Jerko Grubisic auf der Trainerbank. In der 17. Minute kommt es zum 1:0. Nach einer Kombination über mehreren Stationen ist Thomas Fauland mit dem Führungsttreffer zur Stelle. Den Rest der ersten Halbzeit neutralisieren sich dann beide Teams - Halbzeitstand: 1:0.

Das Remis entspricht dem Gezeigten

Zu Beginn der zweiten Hälfte sieht dann der Frauentaler Jan Ulrich den den gelb/roten Karton serviert. Den dafür verhängten Elfmeter versenkt dann Mohsenzada zum 1:1-Ausgleich. In Überzahl bietet sich dann Heiligenkreuz die Möglichkeit in Führung zu gehen. Aber Frauental-Keeper Daniel Paul hat da so seine Einwände. Mit starken Paraden kann er Schlimmeres verhindern. So bleibt es letztlich beim 1:1-Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Frauental am Freitag, 14. Oktober um 19:00 Uhr in Voitsberg. Heiligenkreuz besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen Köflach.

SV FRAUENTAL - TUS HEILIGENKREUZ 1:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (17. Fauland), 1:1 (52. Mohsenzada/Elfer)

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Trotz mäßiger Schirileistung hat sich unsere Mannschaft diesen Punkt mehr als verdient. Fast eine gesamte Hälfte mit einem Mann weniger und einem nicht zu gebenden Elfer präsentierte sich unsere elf sehr gut. Mit solchen Leistungen können wir positiv die nächsten Aufgaben angehen!"

Startformationen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Thomas Fauland, Maximilian Suppan

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig, Christoph Michelitsch - Nikola Vuksanovic, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher, Nino Köpf

Sportplatz Frauental, 200 Zuseher, SR: Roland Schweiger

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo