Nummer zu groß: Leader Voitsberg mit dem Dreier beim Ilzer SV

Details Freitag, 07. Oktober 2022 22:01

Am 12. Spieltag traf in der Landesliga der Ilzer Sportverein auf den ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg. Dabei traf der Tabellendreizehnte auf den Leader. Die Differenz der beiden Mannschaften beträgt satte 16 Zähler.

David Hermann (links) zeichnete in der 79. Minute für den dritten Voitsberger Treffer verantwortlich.

Die Voitsberger drücken ordentlich auf die Tube

Die Voitsberger sind bei dieser Begegnung der uneingeschränkte Favorit. Denn die Ilzer laufen nunmehr bereits seit fünf Spielen zuhause einem vollen Erfolg hinterher. Den Weststeirern gelingt es dann auch der Favoritenstellung gerecht zu werden. Die Ilzer finden vom Start weg einen schweren Stand vor. Eigentlich erwartungsgemäß. Bereits in der 7. Minute kommt es zum 0:1. Marco Allmannsdorfer kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Was die Aufgabe für den Gastgeber nicht wirklich vereinfacht. Mit dem Voitsberger Eintorevorsprung geht es dann ab in die Halbzeitpause.

Für den Ilzer SV gibt es nichts zu holen

In der 56. Minute kommt es dann zur Vorentscheidung. Kapitän und Mannschaftsstütze Jürgen Hiden kommt dabei zu seinem schon obligaten Treffer. Nach diesem 0:2 lassen die Gäste Ball und Gegner laufen. In der 79. Minute kommt es dann zum 0:3, diesmal kommt David Hermann zu Torehren. Damit sind die Würfel vorzeitig gefallen. Der Tabellenführer fährt den nächsten Sieg ein bzw. hält man den Sechspunkte-Vorsprung auf die Mettersdorfer aufrecht. In der nächsten Runde gastiert Ilz am Sonntag, 16. Oktober um 10:30 Uhr in Fürstenfeld. Voitsberg besitzt bereits am Freitag, 14. Oktober um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Frauental.

ILZER SV - ASK VOITSBERG 0:3 (0:1)

Torfolge: 0:1 (7. Allmannsdorfer), 0:2 (56. Hiden), 0:3 (79. Hermann)

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Wir haben heute sehr druckvoll begonnen, was bereits nach 7 Spielminuten belohnt wurde! Mit der Führung im Rücken haben wir das Geschehen am Platz dann auch bestimmt und mit dem Traumtor von David Hermann den Sack in der 80. Minute zugemacht!"

Startformationen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Marcel Kene, Clemens Seifried, Mihael Sopcic (K), Adel Halilovic, Michael Kuwal , BSc, Lucas Friedl, Markus Hadler, Leon Martincevic, Alexander Pieber

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Sportarena Ilz, 250 Zuseher, SR: Thomas Paier

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo