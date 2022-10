Trainerwechsel in Heiligenkreuz: Alter Bekannter kehrt zurück

Details Freitag, 07. Oktober 2022 13:06

Der TUS Teschl Heiligenkreuz trennt sich mit sofortiger Wirkung vom Trainerteam Jerko Grubisic und Co-Trainer Günther Gross. Ein Nachfolger wurde bereits gefunden - bis zur Winterpause übernimmt mit Johannes Thier ein alter Bekannter das Trainerzepter. Mit Thier soll der Erfolg nach Heiligenkreuz zurückkehren, immerhin wurde der Verein mit ihm dreimal Meister.

Johannes Thier ist wieder zurück in Heiligenkreuz

Nach dem verpatzten Saisonstart - Heiligenkreuz rangiert in der Tabelle nur auf Platz 14 - hat sich der Landesligist entschlossen die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Trainerteam zu beenden. Grubisic war seit der Saison 2019/20 in Heiligenkreuz tätig und hat mit dem Verein durchwegs beachtliche Erfolge gefeiert. In der laufenden Saison sind die Heiligenkreuzer allerdings weit hinter den Erwartungen geblieben und mussten deshalb diesen Schritt setzen. Sein Nachfolger an der Seitenlinie wird Johannes Thier - kein unbeschriebenes Blatt in Heiligenkreuz - mit ihm feierte der Klub drei Meistertitel. Sein Co-Trainer wird Horst Pfeifer.

Stimmen zum Wechsel:

Herbert Riesel, sportlicher Leiter:

über die Entscheidung....

"Leider konnten wir unseren Erwartungen im bisherigen Saisonverlauf nicht gerecht werden. Deshalb haben wir uns gemeinsam entschieden diesen Schritt zu gehen, um gegenüber der Mannschaft ein Zeichen zu setzen und unsere sportliche Zielsetzung nochmal neu voranzutreiben!"

über Jerko Grubisic und Günther Gross...

"Ich danke Jerko, der vom ersten bis zum letzten Tag ein absoluter Teamplayer war und alles für den TUS Heiligenkreuz gegeben hat. Mit seinem unfassbaren fußballerischen Fachwissen, seiner positiven Verrücktheit gegenüber dem Fußballsport und seiner Detailbesessenheit war Jerko mit Sicherheit einer der besten Trainer, die der TUS Heiligenkreuz je gehabt hat. Ebenso danke ich Günter, der erst im letzten Frühjahr zu uns gestoßen ist und mit seiner positiven Einstellung und motivierenden Ansprache maßgeblichen Anteil daran hatte, dass wir in der Rückrunde der letzten Saison mit einigen sensationellen Ergebnissen geglänzt haben und die Spielzeit nach Rang 12 im Winter letztendlich doch noch auf Platz Sieben und somit auf einem einstelligen Tabellenplatz abgeschlossen haben."

Obmann Georg Obendrauf:

"Jerko war eine der prägendsten Persönlichkeiten, die der TUS Heiligenkreuz je hatte. Wir danken ihm und auch Günter für ihren unermüdlichen Einsatz! In den letzten Wochen der Herbstsaison geht es für die Interimstrainer nun darum die Leistung der Mannschaft zu stabilisieren und konstant positive Ergebnisse abzuliefern. Danach werden wir weitersehen."

Jerko Grubisic, Ex-Trainer:

zu seiner Zeit in Heiligenkreuz...

"Ich bin in einer schlimmen Zeit nach Heiligenkreuz gekommen - inmitten der Corona-Pandemie. Die Meisterschaft musste zweimal unterbrochen werden. Ich hatte leider nicht die Zeit eine richtige Mannschaft zu formieren. Trotzdem haben wir die vergangene Saison am 6. Platz abgeschlossen."

zur laufenden Saison...

"Der Start war aufgrund zweier unglücklicher Niederlagen sehr holprig. In den letzten vier Spielen haben wir aber nur einmal verloren. Trotzdem bin ich überzeugt, dass die Mannschaft die Qualität hat, die Saison auf den Rängen 6 - 8 abzuschließen. Ich denke, dass dies auch mit mir noch möglich gewesen wäre."

zum Verein...

"Nach der bitteren Niederlage in Liezen sind wir zusammengesessen und haben den Entschluß gefasst - in aller Ruhe und ohne Streiterei - auseinander zu gehen. Ich bin dem Vorstand noch immer freundschaftlich verbunden, ganz besonders dem sportlichen Leiter und dem Obmann. Es tut mir wahnsinnig für meinen Co-Trainer Günther Gross leid."

zu seiner Zukunft...

"Nach insgesamt fünf Meistertitel bei verschiedenen Vereinen mache ich jetzt nach 20 Jahren erst einmal Urlaub"

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller