Chancenlos: Lafnitz II hat in Mettersdorf nichts zu bestellen

Details Freitag, 07. Oktober 2022 23:01

Mit 0:3 verlor die Reserve von SV Lafnitz am vergangenen Freitag deutlich gegen USV RB Mettersdorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USV RB Mettersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck - nach 53 Minuten war die Partie zugunsten der Heimischen entschieden.

Timotej Polanc markierte einen Doppelpack

Die Hausherren waren von Beginn an spielbestimmend

Bereits vom Start weg war den 260 Besuchern klar, wohin der Wind bei diesem Spiel blasen würde. Zu dominant und stark traten die Hausherren auf, die Gäste hatten vom Beginn an wenig mitzureden. Ein Doppelpack brachte USV Mettersdorf in eine komfortable Position: Die Mettersdorfer Tormaschine Timotej Polanc war gleich zweimal zur Stelle (23./29.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern am Sportplatz in Mettersdorf das selbe Bild wie in Durchgang Eins. Die Gastgeber waren ihren Gegner klar überlegen. Das 3:0 durch Philipp Sittsam in der 53. Minute kam der Vorentscheidung gleich. Letztlich fuhr die Heimmannschaft einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der Partie geht allmählich die Luft aus , Mettersdorf hat ungefähr 80% Ballbesitz und verwaltet. Lafnitz kann in der Offensive weiterhin so gut wie keine Akzente setzen. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Mettersdorf hat erst zehn Gegentreffer erhalten

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen Lafnitz II hält USV RB Mettersdorf auch in der Tabelle gut im Rennen. Die Verteidigung von USV Mettersdorf wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst zehnmal bezwungen. Die Saison von Mettersdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat USV RB Mettersdorf nun schon sieben Siege und vier Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. USV Mettersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SV Lafnitz II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Lafnitz II noch Luft nach oben.

Am nächsten Freitag reist Mettersdorf zu SC Stadtwerke Bruck/Mur, zeitgleich empfängt SV Lafnitz II USV Gnas.

Stimmen zum Spiel:

Philipp Posch, Kapitän Mettersdorf:

„Das war heute ein ungefährdeter 3:0 Sieg. Nach dem dritten Tor knapp nach der Halbzeit war die Partie gegessen.“

Klaus Guger, Trainer Lafnitz II:

„Wir waren heute in allen Belangen unterlegen. Das war ein hoch verdienter Sieg für Mettersdorf.“

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Lafnitz II, 3:0 (2:0)

53 Philipp Sittsam 3:0

29 Timotej Polanc 2:0

23 Timotej Polanc 1:0

Startformationen:

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Raphael Mayr, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Philipp Sittsam

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Lucas Wabnig (K) - Dominik Kirnbauer, Peter Kandlhofer, Julian Fabian - Nico Resch, Johannes Schriebl, Stefan Binder, Luca Wohlmuth, Stefan Trimmel, Justin Strodl - Julian Schwarz

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller