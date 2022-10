Chancenreich, torreich, rassig: Starke Gnaser gewinnen Derby gegen Fürstenfeld vor 600 Fans

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:08

SK Raiffeisen Fürstenfeld steckte in der Landesliga in der zwölften Runde gegen USV Gnas im Derby eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Gnas den maximalen Ertrag. Dabei führten die Fürstenfelder vor mehr als 600 Fans durch einen schnellen Treffer von Routinier Andreas Glaser mit 1:0.

Das Spiel ist von der ersten Minute an flott geführt. Sowohl die Gäste als auch die Gastgeber spielen nach vorne. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe das 1:0 fällt. In Minute 18 wird Fürstenfelds Andreas Glaser halbrechts vor dem Tor freigespielt und verwertet mit einem strammen, flachen Schuss in die kurze Ecke. Mit der Führung im Rücken wollen die Fürstenfelder nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 22. Minute holt Raphael Kniewallner einen Freistoß am Strafraumeck heraus. Heiko Wohlmuth bringt den Ball flach und scharf aufs lange Eck, wo die Kugel unberührt den Weg durch sämtliche Spieler in die lange Ecke findet. Ausgleich zum 1:1.

Führung und Ausgleich

In der 25. Minute klopft Fürstenfelds Kapitän Glaser neuerlich am Gnaser Tor an, trifft aber nur Aluminium an und in der 26. Minute klärt Kapitän Schadler in höchster Not im eigenen 16er. Dann die nächste Top-Chance der Fürstenfelder: Florian Jesenitschnig wird schön freigespielt und läuft alleine auf das Tor der Gnaser zu. Sein Schuss zieht knapp am langen Eck vorbei. Das ist es aber noch lange nicht in der ersten Halbzeit. Nach schöner Kombination findet ein Stanglpass der Fürstenfelder in der 34. Minute keinen Abnehmer im Gnaser 16er, in der 40. Minute vereitelt Sammer mit einem guten Reflex das Gegentor – er pariert einen Kopfball von Glaser aus kurzer Distanz.

Offener Schlagabtausch

Es bleitb ein Schlagabtausch. In der 43. Minute wird eine verunglückte Kopfballrückgabe beinahe gefährlich für die Fürstenfelder, kann jedoch noch zur Ecke geklärt werden. Dann zappelt das Leder im Fürstenfelder Tor. Diese Ecke von Matthias Schadler findet nach einem Gestocher den Fuß von Raphael Kniewallner, der sich diese Chance nicht entgehen lässt und aus 8 Metern trocken einschießt. Damit haben die Gnaser das Spiel gedreht. Mit dem Pausenpfiff muss dreht der Fürstenfelder Schlussmann einen Schuss von Gabriel Puntigam gerade noch über die Querlatte.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich wie die erste - mit Chancen auf beiden Seiten. In der 48. Minute die erste Chance der Gnaser durch Gabriel Puntigam: Der Ball landet allerdings am rechten Pfosten und kann auch im Nachschuss nicht verwertet werden. Dann ist es aber so weit: Matthias Schadler versenkt einen Eckball direkt im langen Eck des Fürstenfelder Tores. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Fürstenfelder riskieren in Folge mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das Risikospiel bringt vorerst aber nur Räume und Chancen für die Gnaser: Heiko Wohlmuth (der Fürstenfelder Schlussmann pariert) und Raphael Kniewallner treffen aber nicht. Dann doch das 4:1 - nach dem Jan Wolf zwei Chancen nicht nutzen kann, gelingt es im dritten Anlauf – sein Schuss wird noch leicht abgefälscht und schlägt unhaltbar im kurzen Eck ein. Das 4:1 ist gleichzeitig der Endstand.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV Gnas im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Fünf Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat Gnas momentan auf dem Konto. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Gnas deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist USV Gnas in diesem Ranking auf.

Bei SK Raiffeisen Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 25 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Die Gäste rutschten mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. SK Fürstenfeld verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

USV Gnas tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei der Zweitvertretung von SV Lafnitz an. Zwei Tage später empfängt Fürstenfeld Ilzer Sportvereinigung.

Stimmen zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Ich bin mit dem Auftritt der Mannschaft sehr zufrieden. Unsere Entwicklung nimmt richtig Formen an."

Landesliga: USV Gnas – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 4:1 (2:1)

91 Jan Wolf 4:1

51 Matthias Schadler 3:1

44 Raphael Kniewallner 2:1

22 Heiko Wohlmuth 1:1

18 Andreas Glaser 0:1

Foto: RIPU-Sportfotos