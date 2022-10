Durch Heil(sbringer): Knapper Lebringer Sieg gegen Bruck

Details Samstag, 08. Oktober 2022 08:18

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Lebring mit 2:1 gegen Bruck/Mur gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Lebring. Bruck war immer wieder über Konter gefährlich. Lebring hätte aber selbst den Sack früher zumachen können. So blieb das Spiel bis zum Schluss spannend. Lebring steht damit jetzt bei 19 Punkten, während Bruck 13 Zähler auf dem Konto hat.

Die Lebringer starten druckvoll in die Partie. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe sie in Führung gehen. Die Führung des Heimteams stellte Jonas Lang sicher in der fünften Minute. Dem Treffer war ein Schnitzer in der Brucker Defensive vorausgegangen. Bruck tut sich zu Beginn schwer. Man hatte sich viel für das Spiel vorgenommen, die Lebringer stehen hinten aber gut. Nach etwas mehr als einer halben Stunde dann eine weitere dicke Chance der Lebringer - der Brucker Goalie wirkt verunsichert. Dann aus dem Nichts plötzlich der Ausgleich: Stipo Grgic wird seinem Torjäger-Image gerecht und trifft nach einem schnellen Einwurf zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen. Kurz darauf muss der Brucker Offensivspieler aber wegen einer Verletzung ausgewechselt werden - bitter aus Sicht der Murstädter. Dann geht es in die Kabinen.

Kalte Dusche für Bruck

Die zweite Halbzeit beignnt mit einer kalten Dusche für die Brucker. Marco Heil stellte die Weichen für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. Er setzt sich durch und macht das Tor. Damit führen neuerlich die Lebringer. Jetzt ist Bruck gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, was aber auch Räume für die Lebringer eröffnet. Nach einem Eckball eine Top-Gelegenheit für die Lebringer, doch der Ball segelt haarscharf vorbei. Die Lebringer finden jetzt Chancen im Minutentakt vor, doch es bleibt beim 2:1 und das Spiel weiter spannend. Es bleibt schließlich aber beim 2:1 und drei Punkten für die Lebringer.

Die Offensive von Lebring in Schach zu halten, ist kein Zuckerschlecken. Auch Bruck/Mur war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 27-mal schlugen die Angreifer von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in dieser Spielzeit zu. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat SV Lebring derzeit auf dem Konto. Lebring erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SC Stadtwerke Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste mussten sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC Bruck/Mur insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Vom Glück verfolgt war Bruck/Mur in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring setzte sich mit diesem Sieg von SC Stadtwerke Bruck/Mur ab und nimmt nun mit 19 Punkten den vierten Rang ein, während SC Bruck/Mur weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist SV Lebring zu SV Raiffeisen Wildon, zeitgleich empfängt Bruck/Mur USV RB Mettersdorf.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer (Trainer Lebring): „Wir haben sehr gut begonnen, gleich das 1:0 gemacht. Wir waren dann 20 Minuten die bessere Mannschaft und hatten noch weitere gute Möglichkeiten, das 2:0 zu machen. Nach dem Ausgleichstreffer durch einen Einwurf, haben wir ein wenig den Faden verloren. In der zweiten Halbzeit war das eine Partie auf Augenhöhe. Der Gegner war immer wieder durch Konter gefährlich. Der Sieg geht in Ordnung – ich bin mit der Entwicklung der Mannschaft sehr zufrieden.“

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 2:1 (1:1)

53 Marco Heil 2:1

37 Stipo Grgic 1:1

5 Jonas Lang 1:0

Foto: Facebook Lebring