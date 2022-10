Wildons Führung hält nicht lange - Fehring dreht das Spiel

Bei Fehring holte sich Wildon eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich UFC Fehring die Nase vorn.

400 Zuschauer sahen, wie Patrick Franz Schlatte das 1:0 für SV Raiffeisen Wildon markierte. Der Gast musste den Treffer von Nejc Omladic zum 1:1 hinnehmen (13.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Denis Topolovec das 2:1 nach (45.). Die Pausenführung von Fehring fiel knapp aus. Michael Weitzer versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gastgeber (65.). Mit dem Ende der Spielzeit strich UFC Fehring gegen SV Wildon die volle Ausbeute ein.

Wir sind zwar schnell in Führung gegangen. Der Sieg von Fehring geht aber in Ordnung. Sie haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Ausserdem haben wir in 90 Minuten bis aufs Tor keine einzige Torchance herausspielen können.“

Heinz Karner, Sportlicher Leiter Wildon