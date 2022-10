VIDEO: Wildons "GOAT" Schlatte erzielt Wundertor gegen Fehring [Video]

Details Montag, 10. Oktober 2022 19:50

Würden Messi, Ronaldo oder Mpappe so ein Tor erzielen, würde man jetzt von "GOAT" („Greatest Of All Time“) sprechen. Ein echtes Wundertor erzielte am Wochenende aber auch ein gewisser Patrick Schlatte in der steirischen Landesliga. Der Wildon-Kicker zog nach gerade einmal zwei Minuten aus mehr als 25 Metern mit dem Außenrist (!) ab und zimmerte den Bananenball ganz genau ins linke obere Kreuzeck. Der Fehringer Goalie hatte keine Chance.

Quelle: YouTube

Das Traumtor ist ab Sekunde 4 zu bestaunen.

Ob Schlatte den Ball wirklich so in den Winkel zirkeln wollte, werden wir wohl nie erfahren. Oder doch? "Sicher wollte ich das genau so", grinst Routinier Schlatte. "Nein im Ernst, bei so etwas gehört natürlich immer etwas Glück dazu. Aber abgezogen habe ich und das zählt natürlich. Besser wäre aber gewesen, wir hätten das Spiel gewonnen durch den Treffer. So hilft er uns wenig."

Zum ganzen Spielbericht: https://www.ligaportal.at/stmk/landesliga/spielberichte/86810-wildons-fuehrung-haelt-nicht-lange-fehring-dreht-das-spiel