Ausgerutscht: Voitsberg steht gegen Frauental mit leeren Händen da

Details Freitag, 14. Oktober 2022 21:41

Am 13. Spieltag traf in der Landesliga der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf den SV Domaines Kilger Frauental. Bei diesem Duell kam es zum Klingenkreuzen des Tabellenführers mit dem Tabellen-Elften. Satte 17 Punkte beträgt die Differenz der beiden Teams.

"Man of the match" war der Frauentaler Thomas Fauland, der gleich zweimal traf.

Frauental geht mit 1:0 in Führung

Während die Frauentaler ihrer Form weiter hinterherlaufen, von den letzten 10 Spielen wurde nur eines gewonnen, läuft es bei den Voitsbergern wie am Schnürchen. Von 36 möglich Punkten werden 31 gutgeschrieben. Was dann eine Führung mit sechs Punkten Vorsprung, mit sich bringt. Vom Start weg sind es dann die Weststeirer, die bemüht sind das Momentum auf die Seite zu bekommen. Die Frauentaler haben alle Hände voll zu tun, um einen etwaigen Schaden abzuwenden. Dann im Finish der ersten Hälfte, als alles schon mit dem Pausenpfiff rechnet, nützt Thomas Fauland die Gunst der Stunde und markiert per Kopf nach Suppan-Vorarbeit den 0:1-Halbzeitstand.

Voitsberg steht mit leeren Händen da

Um an der Tabellenspitze nicht wichtiges Terrain zu verlieren, wären die Voitsberger gut daran beraten, das Spiel jetzt im zweiten Durchgang noch zu drehen. Aber ganz im Gegenteil, der Rieger-Truppe gelingt es in der 59. Minute nachzudoppeln. Torschütze ist zum zweiten Mal Thomas Fauland, der eine Unachtsamkeit in der Voitsberger Hintermannschaft zu nützen versteht. Jetzt steht der Gastgeber verstärkt unter Zugzwang. In der 64. Minute gelingt den Heimischen mit einem überlegten Schuss das Anschlusstor - Alexander Rother trifft zum 1:2. Aber es sollte diesmal für die Voitsberger nicht reichen - Spielendstand: 1:2. Damit schmilzt der Vorsprung an der Tabellenspitze auf drei Zähler zusammen. In der vorletzten Herbstrunde besitzen die Voitsberger am Freitag, 21. Oktober um 19:00 Uhr das Heimrecht gegen Fürstenfeld. Frauental empfängt zur selben Zeit die Köflacher.

ASK VOITSBERG - SV FRAUENTAL 1:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (45. Fauland), 0:2 (59. Fauland), 1:2 (64. Rother)

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

"Heute wurde uns eindrucksvoll gezeigt, dass man kein Spiel in dieser ausgeglichenen Liga gewinnt, wenn man nicht die volle Intensität auf den Platz bringt! Man muss Frauental heute gratulieren, der Sieg geht in Ordnung! Nun heißt es, am kommenden Freitag im letzten Heimspiel eine Reaktion zeigen - und das werden wir auch tun!"

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Endlich! Heute hat eine beherzt kämpfende und top eingestellte Mannschaft verdient die drei Punkte geholt! Kompliment an das gesamte Team zu dieser Leistung! Weiter so!"

Startformationen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Ryan Taylor Thomas Lee Colvin, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Jürgen Walch, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Manuel Christof, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Thomas Fauland, Jonas Janetzko

Sparkassen Arena, 350 Zuseher, SR: Agron Ziberi

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo