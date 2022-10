Angeschrieben: Aufsteiger Fehring versteht es in Gamlitz zu punkten

Details Freitag, 14. Oktober 2022 22:00

Am 13. Spieltag traf in der Landesliga der FC Union RB Weinland Gamlitz auf den UFC Fehring. Bei diesem Duell kam es zum Klingenkreuzen des Tabellen-Dritten mit dem Sechsten. Gerade mal 2 Punkte beträgt die Differenz der beiden Teams.

Daniel Pöltl zeichnete in der 45. Minute für den Fehringer Ausgleichstreffer verantwortlich.

Einen Gamlitzer Elfer egalisieren die Fehringer

Die Gamlitzer befinden sich seit geraumer Zeit im Flow. 9 Spiele lang ist man bereits unbesiegt. Was unterm Strich den hervorragenden dritten Tabellenplatz mit sich bringt. Aber auch die Fehringer können auf eine respektable Bilanz verweisen. So ist der Aufsteiger mit nur zwei Zählern weniger am starken 6. Rang zu finden. Vom Start weg kreuzen dann einander zwei Teams auf Augenhöhe die Klingen. In der 29. Minute gibt es dann einen Hands-Elfmeter für den Gastgeber. Luca Vindis lässt sich nicht zweimal bitten und stellt auf 1:0. Daraufhin bleibt Gamlitz am Drücker. Trotzdem gelingt es Fehringern in der 45. Minute auszugleichen. Nach einem Eckball ist Daniel Pöltl per Kopf zur Stelle - Halbzeitstand: 1:1.

Man teilt einander die Punkte

Der späte Ausgleichstreffer bringt es mit sich, dass das Spiel nun wieder von vorne beginnt. Es ist durchaus damit zu rechnen, dass dieses Tor die Gäste zu beflügeln weiß. Aber Oberwasser verbuchen wiederum die Hausherren. Polanec und Kristl sind es, die hervorragende Tormöglichkeiten ungenützt lassen. Aber auch der Aufsteiger macht mit Nadelstichen, auf sich aufmerksam. Letztendlich bleibt es dann aber bei der 1:1-Punkteteilung. In der vorletzten Herbstrunde gastieren die Gamlitzer am Freitag, 21. Oktober um 19:00 Uhr in Lebring. Fehring empfängt zur selben Zeit den SC Liezen.

FC GAMLITZ - UFC FEHRING 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 (29. Vindis/Elfer), 1:1 (45. Pöltl)

Stimme zum Spiel:

Matthias Pusnik, Sportlicher Leiter Gamlitz:

"Die erste Halbzeit war ausgeglichen, trotzdem fanden wir die Chance auf das zweite Tor vor. Aus einem Eckball kassierten wir dann den Gegentreffer. In Summe betrachtet geht das Remis dann aber schon in Ordnung."

Startformationen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Mateo Cosic, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic (K) - Philip Bruno Fuchs

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Benjamin Glanz, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Marco Lindner, Tobias Höber, Leonhard Kaufmann - Daniel Pöltl

Weinlandstadion, 300 Zuseher, SR: Lena Hirtl

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

by: Roo