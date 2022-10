Voll abgeräumt: Lebring stürmt in Wildon auf den 3. Tabellenplatz

Details Freitag, 14. Oktober 2022 21:52

Am 13. Spieltag traf in der Landesliga der SV Raiffeisen Wildonauf den SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Bei diesem Duell kam es zum Klingenkreuzen des Tabellen-Zehnten mit dem Fünften. Gerade mal 4 Punkte beträgt die Differenz der beiden Teams.

Lebring-Trainer Stefan Kammerhofer ist mit seiner Truppe bereits am 3. Tabellenplatz zu finden

Lebring sorgt rasch für klare Fronten

Die Wildoner Serie der Unbesiegbarkeit hat zuletzt in Fehring ein Ende gefunden. Demnach steht nun auch Rehabilitation am Programm. Gut in Schuss befinden sich die Lebringer, die aus den letzten drei Partien 7 Punkte verbuchen konnten. Vom Start weg kreuzen dann einander zwei Teams auf Augenhöhe die Klingen. Trotzdem gelingt den Lebringern ein Auftakt nach Maß. Marco Heil trifft bereits in der 2. Minute zum raschen 0:1. Und die Gäste verstehen es nachzusetzen. Sebastian Mann in der 7. bzw. Jonas Lang in der 16. Minute sorgen für einen komfortablen 0:3-Vorsprung. Mit diesem deutlichen Spielstand geht es dann ab in die Halbzeitpause.

Wildon steht auf verlorenen Posten

Nur wenn den Wildonern bei diesem Lokalderby ein schnelles Tor gelingt, könnte die Sache noch einmal spannend werden. Aber ganz im Gegenteil, es sind weiterhin die Lebringer, die das klar federführende Team sind. 65. Minute: Der eingewechselte Herbert Rauter trifft ins Schwarze - neuer Spielstand: 0:4. Damit ist der Zug für die Kothleitner-Schützlinge endgültig abgefahren. Als Draufgabe kommt es dann in der 77. Minute noch zum 0:5. Robert Pusaver befördert dabei das Spielgerät ins eigene Tor. Patrick Schlatte gelingt dann in der Schlussminute noch der Ehrentreffer - Spielendstand: 1:5. In der vorletzten Herbstrunde gastieren die Wildoner am Freitag, 21. Oktober um 19:00 Uhr in Mettersdorf. Lebring empfängt zur selben Zeit den FC Gamlitz.

SV WILDON - SV LEBRING 1:5 (0:3)

Torfolge: 0:1 (2. Heil), 0:2 (7. Mann), 0:3 (16. Lang), 0:4 (65. Rauter), 0:5 (77. Pusaver/ET), 1:5 (90. Schlatte)

Stimme zum Spiel:

Robert Kothleitner, Trainer Wildon:

"Ein ganz bitterer Abend für uns. Lebring hat extreme Qualitäten in der Offensive gezeigt. Aus drei Chancen hat man drei Treffer hinnehmen müssen. Wir haben dann umgestellt sind aber nicht mehr ins Spiel gekommen. Mit dem vierten Treffer war die Sache dann erledigt. Diese Klatsche gilt es abzuhaken, der Blick geht nach vorne."

Startformationen:

Wildon: Chris Weigelt - Jure Travner, Kenan Iljazovic, Robert Pusaver - Sandro Foda, Mag. Christian Wittmann , MBA, Marc Möstl, Matic Crnic, Markus Farnleitner - Simon Abutu Oduh, Mag. Patrick Franz Schlatte (K)

SV Lebring: Dominik Huberts - Cajetan Beutle, Markus Wruntschko, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

Stadion Wildon, 300 Zuseher, SR: Bernd Eigler

