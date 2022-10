Befreiungsschlag:Tus Heiligenkreuz bezwingt ASK Köflach

Details Samstag, 15. Oktober 2022 09:23

Durch ein 3:1 holte sich Tus Heiligenkreuz am Waasen in der Partie gegen ASK Mochart Köflach drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Tus Heiligenkreuz die Nase vorn.

Heiligenkreuz traf binnen einer Minute zweimal

Die Gastgeber waren vom Start weg voll da und brauchten eigentlich nur zwanzig Minuten, um die Partie zu entscheiden: Elf Minuten waren gespielt, als Johannes Driesner vor 150 Zuschauern die Führung für das Heimteam besorgte. Nach einer schön herausgespielten Aktion glänzte er vor dem Tor und drückte den Ball über die Linie. Nur eine Minute später erhöhte Heiligenkreuz den Vorsprung - Nino Köpf traf zum 2:0.

Mit dem 3:0 von Mohamad Sulaiman Mohsenzada für Tus Heiligenkreuz am Waasen war das Spiel eigentlich schon entschieden (21.). Jetzt wachten die Gäste auf - Michael Wallner verkürzte kurz vor dem Pausenpfiff auf 3:1 (41.). Doch jetzt sorgte Referee Franz Josef Krainer für Stirnrunzeln bei den Protagonisten. Zuerst erkannte er den Treffer wegen Abseits nicht an - nach Rücksprache mit seinem Assistenten revidierte er seine Entscheidung, entschuldigte sich für seinen Fehler und der Treffer zählte.

Josip Stignjedec sah die rote Karte

Köflach war jetzt wieder voll da und hatte Pech - ein Freist0ß in der 44. Minute landete nur an der Latte - so ging es mit 3:1 in die Kabinen. Nach dem Wiederanpfiff wurde Köflachs Josip Stignjedec für ein böses Foul mit der roten Karte bestraft - die Weststeirer mussten die restliche Zeit mit einem Mann weniger anspulen. Obwohl sie noch zu einigen Möglichkeiten kamen, endete sich am Ergebnis bis zum Schluss nichts mehr. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Kommenden Sonntag (13:00 Uhr) tritt Heiligenkreuz bei FC Judenburg an, schon zwei Tage vorher muss ASK Mochart Köflach seine Hausaufgaben bei SV Domaines Kilger Frauental erledigen.

Stimmen zum Spiel:

Herbert Riesel, sportlicher Leiter Heiligenkreuz:

"Das war ein Top-Spiel unserer Jungs. Die kämpferische Leistung war hervorragend. Die Handschrift unseres neuen Trainers Hannes Thier ist bereits zu erkennen. Die drei Punkte waren sehr wichtig für uns!"

Peter Reiter, sportlicher Leiter Köflach:

"Wir haben die ersten dreißig Minuten im Tiefschlag verbracht, danach war nichts mehr zu holen."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – ASK Mochart Köflach, 3:1 (3:1)

41 Michael Wallner 3:1

21 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 3:0

12 Nino Koepf 2:0

11 Johannes Driesner 1:0

Startformationen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Ivor Horvat, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Michael Wallner (K), Christoph Fuchs, Nikica Filipovic

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig - Nikola Vuksanovic, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher,

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller