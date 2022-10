Mangelhafte Chancenverwertung der Heimmannschaft: Torloses Remis zwischen Lafnitz II und Gnas

Details Samstag, 15. Oktober 2022 11:42

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen der Reserve von SV Lafnitz und USV Gnas vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Lafnitz hatte zwar mehr zwingende Torchancen, das Ergebnis ist aber dennoch auch aus Gnaser Sicht nicht unverdient.

Gnas-Keeper Michael Sammer rettete seiner Mannschaft den Punkt

Trotz zahlreicher Möglichkeiten beider Mannschaften wurden die rund 100 Besucher bei dieser Begegnung nicht mit Toren verwöhnt. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige! Lafnitz konnte den Vorteil in puncto Ballbesitz nicht in Tore ummünzen und Gnas war bei dieser Partie auch nicht in der Lage einen Treffer zu erzielen.

Gölles tanzt in feinster Stürmer-Manier einen Gegenspieler im Gnaser Strafraum aus, sein Abschluss wird aufmerksam von Keeper Sammer pariert, welcher sich immer mehr zu einer Schlüsselfigur der Gnaser etabliert. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Der SV Lafnitz II bejubelte zuletzt vor vier Spielen einen Sieg. Mit diesem Unentschieden verpasste SV Lafnitz II die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle stehen die Gastgeber damit auch unverändert auf Rang neun. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Lafnitz II zu Ilzer Sportvereinigung, zeitgleich empfängt Gnas SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic, Trainer Gnas:

"Lafnitz war im Ballbesitz sehr stark. WIr waren gegen den Ball sehr stark. Wir haben ein gewisses Spielglück gehabt, Lafnitz hätte in der ersten Halbzeit in Führung können. Wir waren in den Kontern gefährlich. Schlussendlich geht das Unentschieden aufgrund der kämpferischen Leistung in Ordnung."

Startformationen:

Gnas: Michael Sammer - Jonas Kölli, Christian Schadler, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Heiko Wohlmuth, David Friedl, David Fink - Raphael Kniewallner (K), Gabriel Puntigam, Stefan Thomas Strohmaier

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Gabriel Georg Suprun - Johannes Schriebl (K), Dominik Kirnbauer, Stefan Gölles, Julian Fabian - Georg Grasser, Stefan Binder, Luca Wohlmuth, Marc Kögl, Edin Mujkanovic - Giuliano Luigi Milici

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller