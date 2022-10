Ohne Probleme: USV Mettersdorf siegt in Bruck souverän

Details Samstag, 15. Oktober 2022 13:21

USV RB Mettersdorf setzte sich standesgemäß gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ USV Mettersdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Bruck/Mur einen Sieg davon. Allerdings hatten die Hausherren großes Pech, trafen beim Stand von 0:0 nur Aluminium.

Coach Maurice Amtmann ist mit seinen Mettersdorf voll in der Spur

Die Anfangsminuten waren ausgeglichen - Bruck traf nur die Stange

In den ersten zwanzig Minuten sahen die 150 Zuschauer eine ausgeglichene Partie, bei der die Hausherren die besseren Möglichkeiten hatten und einmal sogar nur die Stange trafen. Das erste Tor im Spiel markierte Dominik Weiss, der nach einer Hereingabe im Fünfer goldrichtig stand und das 1:0 für Mettersdorf (28.) erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Daniel Geissler die Führung der Gäste aus. Nach einer wunderschönen Hereingabe von links zog der Mettersdorfer mit der Breitseite volley ab und sorgte für den nächsten Torjubel seiner Mannschaft. Somit waren es die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Das Bild der ersten Hälfte zieht sich bis jetzt durch. Keine klaren Topchancen auf beiden Seiten, es geht von links nach rechts und zurück ohne, dass es so richtig gefährlich wurde. Phillip Scheikl, Ticker-Reporter

Im zweiten Durchgang sahen die Besucher zwar ein rassiges Spiel, das flott hin und er ging - zwingende Torchancen blieben aber Mangelware. Einzige Ausnahme bildete die 81. Minute in der dem USV Mettersdorf noch ein weiterer Treffer gelang. Ein Pass in die Tiefe gelangte zu Heiko Rieger und er ließ sich die Chance nicht nehmen und sorgte mit seinem Treffer zum 0:3. Schließlich sprang für USV Mettersdorf gegen Bruck/Mur ein Dreier heraus.

Mettersdorf schleicht sich langsam an den Tabellenführer Voitsberg an

Der SC Stadtwerke Bruck/Mur findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Das Heimteam musste schon 28 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die Susic-Elf musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bruck/Mur insgesamt auch nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass Bruck nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Mettersdorf hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Mit nur zehn Gegentoren stellt die Elf von Maurice Amtmann die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von USV Mettersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für Mettersdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Freitag reist SC Bruck/Mur zu USV Gnas, zeitgleich empfängt USV RB Mettersdorf SV Raiffeisen Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Philipp Posch, Kapitän Mettersdorf:

"Bruck gilt als heimstarke Mannschaft, wie im Vorfeld erwartet, wurde es uns nicht leicht gemacht. Wir haben unsere genutzt und somit einen souveränen 3:0 Sieg eingefahren."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – USV RB Mettersdorf, 0:3 (0:2)

81 Heiko Rieger 0:3

44 Daniel Geissler 0:2

28 Dominik Weiss 0:1

Startformationen:

SC Bruck/Mur: Lukas Thonhofer, Gjergj Shabani, Jakob Erlsbacher, Brajan Grgic, Florian Stadler, Nico Dormann, Gjin Gjinaj, Mark Riegel (K), Leke Krasniqi, Sebastian Paier, Armin Masovic

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Tobias Tomka, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc - Dominik Weiss

