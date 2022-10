Liezen verschafft sich mit Sieg über Judenburg etwas Luft im Abstiegskampf

Details Samstag, 15. Oktober 2022 19:30

SC Geomix Liezen verschaffte sich am Samstagnachmittag mit dem 1:0-Erfolg gegen FC Judenburg etwas Luft im Tabellenkeller der Landesliga. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SC Liezen, dem in der zweiten Halbzeit ein Treffer wegen Abseits aberkannt wurde. Für Judenburg wird es immer enger. Den Judenburgern fehlen am Tabellenende auf den Rest der Liga schon acht Punkte.

Das Spiel ist zunächst verhalten. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen ins Spiel. Man merkt den beiden Teams die Anspannung an. Wen wundert es, immerhin könnte eine Niederlage für den weiteren Saisonverlauf starke Konsequenzen haben. Dann plötzlich die Führung für Liezen. Dominik Presul verwandelt einen Freistoß direkt im Kasten. Diese 1:0 Führung reklamierten die Heimischen dann auch zur Pause.

In der zweiten Halbzeit sind die Judenburger stärker und riskieren. Das eröffnet aber auch Räume für die Liezener, die aus Konterangriffen gute Chancen vorfinden. Mehrmals scheitern die Liezener am eigenen Unvermögen oder am gegnerischen Goalie. Einmal ist der Schlussmann geschlagen, doch das Schiriteam entscheidet auf Abseits - zum Unmut der Liezener Fans. So bleibt das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Schließlich holte SC Liezen gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aber doch die Big Points und feierte einen 1:0-Sieg.

SC Geomix Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SC Liezen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. SC Geomix Liezen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Judenburg klar erkennbar, sodass bereits 40 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Mit lediglich drei Zählern aus 13 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 13 Treffern stellt FC Judenburg den harmlosesten Angriff der Landesliga. In dieser Saison sammelte Judenburg bisher einen Sieg und kassierte zwölf Niederlagen. Nach der Niederlage gegen SC Liezen bleibt FC Judenburg weiterhin glücklos.

Am kommenden Freitag tritt SC Geomix Liezen bei UFC Fehring an, während Judenburg zwei Tage später Tus Heiligenkreuz am Waasen empfängt.

Christian Stangl (Sportlicher Leiter): "Es war das erwartete schwierige Spiel. Es war bis zum Schluss spannend, man muss aber sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit das 2:0 erzielen hätten müssen. Das zweite Tor war auch kein Abseits. Aber gut, wir nehmen die drei Punkte auch mit dem 1:0-Sieg. Die Mannschaft hat alles reingehauen."

Landesliga: SC Geomix Liezen – FC Judenburg, 1:0 (1:0)

46 Dominik Presul 1:0