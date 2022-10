Ilz vergibt Elfer, Fürstenfeld feiert Sieg

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 17:12

Bei SK Raiffeisen Fürstenfeld holte sich Ilzer Sportvereinigung eine 1:3-Schlappe ab. SK Fürstenfeld hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Das Spiel beginnt munter und mit stärkeren Gastgebern. 16 Minuten waren gespielt, als Andreas Glaser vor 600 Zuschauern die Führung für das Heimteam besorgte - er ist nach einem Corner erfolgreich. Fürstenfeld bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Alexander Pieber für den Ausgleich sorgte (20.). Er trifft nach einer schönen Flanke von Zan Nikolic. Damit ist wieder alles offen. Das Publikum sieht ein flottes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. In der 33. Minute führen dann wieder die Fürstenfelder: Glaser schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (33.). Zur Pause behielt SK Raiffeisen Fürstenfeld die Nase knapp vorn.

Die zweite Halbzeit verläuft ähnlich wie die erste. Wie schon im ersten Abschnitt spielen beide Teams munter nach vorne. In der 76. Minute dann plötzlich die Riesenchance für die Ilzer zum neuerlichen Ausgleich: Es gibt Elfmeter nach Foul von Glaser an Pieber. Nikolic tritt an, doch der Goalie der Fürstenfelder pariert bärenstark. Diese vergebene Chance sollte sich rächen, denn in der 85. Minute fällt die Entscheidung zugunsten der Fürstenfelder. Vorlage des Doppeltorschützen Glaser verwertet und Florian Jessenitschnig trifft. Schließlich sprang für Fürstenfeld gegen Ilzer SV ein Dreier heraus.

Bei SK Raiffeisen Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (25). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SK Fürstenfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Mit dem Sieg knüpfte SK Raiffeisen Fürstenfeld an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Fürstenfeld sieben Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte.

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Ilzer Sportvereinigung liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 29 Gegentreffer fing. Nun musste sich Ilzer SV schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Zuletzt war bei Ilz der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Freitag reist SK Fürstenfeld zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt Ilzer Sportvereinigung die Reserve von SV Lafnitz.

Christian Waldl (Trainer Ilz): "Wir haben leider Großchancen auf das 2:2 ausgelassen, darunter einen Elfer und Fürstenfeld hat die Konter präzise zu Ende gespielt."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – Ilzer Sportvereinigung, 3:1 (2:1)

85 Florian Jessenitschnig 3:1

33 Andreas Glaser 2:1

20 Alexander Pieber 1:1

16 Andreas Glaser 1:0