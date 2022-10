Knapper aber ungefährdeter Sieg: Der ASK Voitsberg entscheidet das Topduell für sich

Details Freitag, 21. Oktober 2022 23:45

Der Tabellenführer eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Obwohl die Begegnung zwischen dem ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg und dem SK Raiffeisen Fürstenfeld an diesem 14. Spieltag nur mit einem knappen 2:1 Erfolg für die Heimmannschaft endete war der Sieg für die Heimischen nie in Gefahr.

Kapitän Jürgen Hiden vergab zwei hochkarätige Chancen

Die 500 Zuschauer sahen eine dominante und voll auf Sieg fokussierte Voitsberger Elf, die es aber dennoch nicht schaffte in den ersten 45 Minuten einen Treffer zu erzielen. Der ansonsten sehr torgefährliche Kapitän Jürgen Hiden hatte bei dieser Begegnung sein Visier nicht richtig eingestellt und vergab zwei dicke Möglichkeiten. Mit der ersten nennenswerten Torchance für die Gäste klingelte es bereits im Kasten: In der 45. Minute gelangte ein hoher Ball über die Voitsberger Abwehr hinweg und Florian Jessenitschnig schloss diese Aktion mit einem Heber über Goalie Florian Schögl ab. So führten die Gäste zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Petar Paric markierte einen Doppelpack

Im zweiten Durchgang war aber gegen die Voitsberger Offensive kein Kraut gewachsen. Petar Paric schockte Fürstenfeld und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Voitsberg (51./59.). Bei seinem ersten Treffer überhob er einen Fürstenfelder Verteidiger mit dem linken Fuß und drückte anschließend den Ball über die Linie. Bei seinem zweiten Tor zog er aus rund 20 Metern ab und ließ dem Fürstenfelder Keeper Simon Sommer bei seinem Schuss keine Chance. Nach dem 2:1 Vorsprung war der Braten gegessen und der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg verbuchte gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld schlussendlich einen Heimsieg

ASK Voitsberg ist nach dem Erfolg weiter der Primus der Landesliga. Mit nur zwölf Gegentoren stellt der Gastgeber die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison des amtierenden Vizemeisters verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Die Elf von David Preiß befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Fürstenfeld Coach Sascha Stocker ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden

Bei SK Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (26). Fürstenfeld hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SK Raiffeisen Fürstenfeld derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte SK Fürstenfeld insgesamt nur sechs Zähler.

Am nächsten Freitag reist ASK Voitsberg zur Zweitvertretung von SV Lafnitz, zeitgleich empfängt Fürstenfeld SV Domaines Kilger Frauental.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

„Wir das Spiel von Beginn an dominiert sind aber durch einen unnötigen Konter in Rückstand geraten. Das hat uns jedoch nicht aus der Ruhe gebracht. Wir haben die Dominanz in der zweiten Häflte in Tore umgemünzt und das Spiel auch verdient gewonnen.“

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Wir waren in der ersten Halbzeit richtig gut und sehr griffig. Leider konnten wir im zweiten Durchgang die Intensität nicht halten. Ausserdem wäre Voitsberg in dieser Verfassung sehr schwer zu schlagen gewesen.“

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:1 (0:1)

59 Petar Paric 2:1

51 Petar Paric 1:1

45 Florian Jessenitschnig 0:1

Startformationen:

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Nino Pungarsek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Jürgen Hiden (K), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Alexander Rother

Fürstenfeld: Simon Sommer - Andreas Wilfling, Davor Rogac, Bastian Jedliczka, Sebastian Strobl, Sebastian Prattes, Jan Felix Ritter - Tobias Goldgruber, Christoph Friedl - Florian Jessenitschnig, Andreas Glaser (K)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller