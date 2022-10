Seit fünf Spielen ungeschlagen: SV Frauental baut Serie aus

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:57

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Domaines Kilger Frauental mit 1:0 gegen ASK Mochart Köflach gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Mit Coach Patrick Rieger kehrt der Erfolg zurück - Frauental ist seit fünf Runden ungeschlagen

Köflach war sehr defensiv eingestellt und trat mit einem 5-4-1 System auf

In den ersten 45 Minuten kamen beide Mannschaften lediglich zu zwei Halbchancen. Ein schwere Verletzung von Maximillian Suppan überschattete das torlose Treiben in der ersten Halbzeit - er konnte nicht mehr weiterspielen und musste in der 40. Minute den Platz verlassen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Auch in der zweiten Hälfte geizte die Begegnung mit Höhepunkten, der SV Frauental tat sich gegen sehr defensive agierende Köflacher sehr schwer. Dennoch gelang den Heimischen ein Tor - es war die 52. Minute, als Jonas Janetzko vor 300 Fans einen Treffer für SV Frauental sicherstellte. Nach einer Maßflanke von Thomas Fauland versenkte der Frauentaler den Ball im Netz.

Frauental versuchte über die Flügel viel Druck aufzubauen

In Minute 69 musste Tode Djakovic den Platz mit Gelb-Rot verlassen, Köflach war gezwungen die letzen 20 Minuten mit einem Mann weniger fertigzuspielen. Der Ausschluss war scheinbar für den Köflacher Spielaufbau ein Segen, den in numerischer Unterlegenheit kamen die Gäste noch zu zwei Top-Chancen. Jedoch war Torhüter Daniel Paul bei diesem Spiel nicht zu bezwingen - er rettete mit tollen Reflexen und hielt seinen Kasten rein. In den 90 Minuten war das Heimteam im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als ASK Köflach und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Frauental im Klassement zwei Plätze nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenrang. Der Angriff ist bei SV Domaines Kilger Frauental die Problemzone. Nur 17 Treffer erzielte SV Frauental bislang. Dennoch ist es seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Frauental zu besiegen. Eine beachtliche Leistung für die Elf von Coach Patrick Rieger.

Köflach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: 14 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang ASK Mochart Köflach auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am nächsten Freitag reist SV Frauental zu SK Raiffeisen Fürstenfeld, zeitgleich empfängt Köflach FC Judenburg.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

„Es ist unglaublich. Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen und haben jetzt die zwanzig Punkte erreicht. Wir wollen unsere Serie fortsetzen und auch im nächsten Spiel voll punkten.“

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"Gegen einen äußerst destruktiv eingestellten Gegner war das ein verdienter Sieg, der leider von der schweren Verletzung von Max Suppan überschattet wurde."

Michael Langmann, Co-Trainer Köflach:

„Das war eine sehr ausgeglichene Partie. Frauental hat die einzige Möglichkeit ausgenutzt und wir nicht. Deshalb wir das Spiel verloren.“

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – ASK Mochart Köflach, 1:0 (0:0)

52 Jonas Janetzko 1:0

Startformationen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Manuel Christof, Florin Schmidt - Erich Baumann, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan - Thomas Fauland, Jonas Janetzko

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Manuel Sidar, Lukas Sidar, Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Julian Kohlbacher, Tsogtbayar Batbayar - Michael Wallner (K)

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller