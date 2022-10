Dramatik! Köflach kickt Frauental erst im Elferschießen aus dem Steirer-Cup

Details Mittwoch, 26. Oktober 2022 15:13

Im zweiten Dienstagabendspiel des Viertelfinales im Steirer-Cup kam es zum Landesliga-Duell zwischen dem ASK Köflach und dem SV Frauental. Eine echte Favoritenrolle war nicht auszumachen. Dementsprechend verlief auch die Partie. Das Match konnte erst im Elfmeterschießen entschieden werden, nachdem es nach 120 Minuten 0:0 stand. Am Ende setzten sich die Köflacher durch und stehen im Halbfinale.

Keine Tore

Das Spiel beginnt etwas verhalten. Die Köflacher stehen bislang sicher im Block, setzen kleine Nadelstiche nach vorne, während die Gäste vermehrt versuchen, über rechts zu kommen. Nach 13 Minuten der erste Frauentaler Freistoß aus 30 Metern, doch der Ball geht in die Mauer. Nach 23 Minuten Chance für die Köflacher: Schuster bekommt einen Pass in den Lauf von Batbayar und zieht Richtung Tor. Was folgt, ist ein Querpass auf Filipovic, doch Tormann Kalpacher bringt noch eine Pranke dazwischen. Im Gegenzug Frauental: Fauland bekommt nach einer Kombination über rechts eine Flanke an den Elfmeterpunkt - sein Volley geht aber am Tor vorbei. Dann zappelt das Leder im Netz der Köflacher: Janetzko verlängert eine Flanke per Kopf ins lange Eck. Doch der Jubel währt nur kurz, denn die Fahne des Schiedsrichters geht hoch - Abseits. Letztlich geht es mit dem 0:0 auch in die Pause.

Weiter keine Tore

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Chance für die Frauentaler: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld wird Janetzko auf die Reise geschickt, doch der Kapitän der Köflacher, Djakovic, kann zur Ecke klären. Dann haben die Köflacher Glück - nach einer Faustabwehr von Scherz versucht ein Frauentaler den Ball ins Tor zu heben, die Latte rettet für Köflach. Dann wieder einmal die Köflacher: Filipovic ist frei durch nach einem Steckpass von Batbayar, doch der Schuss des Kroaten wird zur Ecke abgeblockt. Der folgende Eckball findet Djakovic, der den Ball knapp übers Tor köpft. Das Spiel ist hochspannend - in der Schlussphase eine Top-Chance für Köflach: Batbayar läuft alleine aufs Tor zu, legt sich den Ball aber zu weit vor, sodass Kalpacher parieren kann. In der 90. Minute schwächt sich Frauental selbst: Strommer sieht Rot nach einem Zusammenprall - harte Entscheidung des Schiris. Das ist es dann aber trotzdem gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri bei 0:0 ab und es geht in die Verlängerung.

Torlose Verlängerung

Die Verlängerung gehört weitgehend den Köflachern, die durch das Überzahlspiel natürlich mehr Räume vorfinden. Janjis lässt Eibinger in dieser Phase auf der linken Seite ins Leer laufen und flankt. Stignjedec setzt zum Seitfallzieher an, trifft den Ball aber nicht voll. Zuvor segelte ein Schuss von Wallner knapp am langen Eck vorbei. Im zweiten Durchgang ein toller Antritt von Filipovic, er dribbelt drei Verteidiger aus, doch der Schuss ins lange Eck kann gehalten werden. Dann endet auch die Verlängerung torlos und es geht in die Verlängerung.

Köflach gewinnt

Dort tritt Michael Wallner als erster Schütze für Köflach an und verwandelt, wogegen Eibinger für Frauental verschießt. Dann sorgt Janjis für den nächsten verwandelten Elfer und jetzt trifft auch Frauental. Dann das 3:1 von Kosorcic, gefolgt vom 2:3 Janetzko. Auch Köflachs Filipovic trifft und stellt auf 4:2. Jetzt muss auch Baumann treffen und das tut er auch. Den letzten Elfer für Köflach schießt Djakovic und trifft. Damit ist das Spiel entschieden.