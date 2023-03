Angeschrieben: Schlusslicht Judenburg punktet in Frauental

Details Freitag, 10. März 2023 21:29

Das lange Warten hat ein Ende gefunden. Endlich rollt das Leder auch wieder in der höchsten steirischen Spielklasse. Dabei trifft der Tabellensechste SV Frauental auf den Nachzügler FC Judenburg. Demnach sind die Fronten, am Papier zumindest, klar abgesteckt.

Gelungener Rückrundenstart: Trainer Roland Gach konnte mit den Judenburgern in Frauental anschreiben

Wenig Betriebsamkeit im ersten Abschnitt

Vom Start weg sind beide Teams darum bemüht, das Zepter an sich zu reißen. Aber es kommt vorerst wenig bis nichts heraus. Die Ballbesitzphasen sind beiderseits von kurzer Dauer. Da macht sich doch die lange Winterpause entsprechend bemerkbar. So sind Torchancen vorerst echte Mangelware. Mit Ausnahme eines Querlattenkrachers von Fauland. Den Judenburgern muss man bescheinigen, stark mitgehalten bzw. Paroli geboten zu haben. Demnach geht es dann auch wenig überraschend mit dem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Die Begegnung bleibt torlos

Das Hinspiel endete mit 3:0 für die Frauentaler. Von drei Treffern ist man gegenwärtig aber doch ein Stück weit entfernt. Wenngleich es nach Wiederbeginn klingelt. Aber dem Frauentaler Treffer wird wegen Abseits die Anerkennung untersagt. So geht torlos rein in die Schlussviertelstunde. Auch da ist dann der Abwehrriegel der Murtaler nicht zu knacken. So bleibt es letztlich beim 0:0-Spielendstand. Während sich Frauental damit wenig happy zeigt, tritt Judenburg zufrieden die Heimreise an.

Mit lediglich sieben Zählern aus 16 Partien steht FC Judenburg auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 14 Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der Landesliga. Judenburg verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und 13 Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam FC Judenburg auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste Judenburg im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: Frauental kassierte insgesamt gerade einmal 1,31 Gegentreffer pro Begegnung.

Nächste Runde: Lafnitz II - Frauental, Fehring - Judenburg (17. März, 19:00 Uhr)

Sekt. Ernst Klug (Frauental): Wir waren dem Sieg eine kleines Stück näher. Schade um den Lattenkracher von Fauland in der ersten Hälfte. Judenburg war der erwartet schwere Gegner bzw. hat sich der Gegner sehr teuer verkauft."

