Lucky Punch: Joker Fuchs trifft zum Gamlitzer Sieg

Details Freitag, 10. März 2023 22:24

Nach der Auswärtspartie gegen FC Union RB Weinland Gamlitz stand USV Gnas mit leeren Händen da. In einer kampfbetonten Partie gewann der FC Gamlitz mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Phillip Bruno Fuchs bejubelte seinen Siegestreffer

Dominik Oswald traf bei seinem Meisterschaftsdebüt

Neuzugang Dominik Oswald brachte sein Team vor 375 Zusehern in der 18. Minute nach vorn. Nach einem Abspielfehler der Gnaser schnappte er sich die Kugel und marschierte schnurstracks aufs Tor zu. Gnas-Goalie Michael Sammer sprintete ihm entgegen, der Stürmer gab sich aber abgebrüht und schob die Kugel beim Schlussmann vorbei ins Netz zur 1:0 Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Die erste Möglichkeit im zweiten Spielabschnitt hatten wiederum die Hausherren - Gabriel Rode spielte einen Pass in den Rückraum - aber David Katzianschütz schoss knapp daneben. Jetzt waren einmal die Gäste dran: Ein weiter Pass erreichte Tobias Kölli und der Gnaser lief allen auf und davon und markierte in Minute 74 den Ausgleich.

Zwei Wechselspieler brachten den Sieg

Ein goldenes Händchen erwischte Gamlitz-Coach Jochen Zadravec bei seinen Wechseln - er brachte in MInute 68 Philip Bruno Fuchs für Dominik Oswald und Reality Arase Asemota für David Katzianschütz (78.) Den genau diese beiden Spieler waren es, die gegen Ende des Spiels für den Gamlitzer Sieg sorgten. Nach Zuspiel von Asemota versenkte Fuchs die Kugel im Netzt und stellte den 2:1 Enstand sicher. Somit feierte der FC Union RB Weinland Gamlitz einen dreifachen Punktgewinn gegen USV Gnas.

FC Gamlitz sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der USV Gnas den den sechsten Platz in der Tabelle ein.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Als Nächstes steht für Gamlitz eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen Ilzer Sportvereinigung. USV Gnas empfängt – ebenfalls am Freitag – SC Geomix Liezen.

Stimmen zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Das war eine sehr gute kämpferische Leistung. Das Team hat den Sieg verdient. Wir hatten sogar noch Möglichkeiten auf ein weiteres Tor. Ich bin zufrieden mit der Darbietung meiner Mannschaft."

Leo Suppan, Co-Trainer Gnas:

"Das war eine hart umkämpfte und sehr ausgeglichene Partie. Beide Teams hatten Chancen, der Lucky Punch ist den Gamlitzern gelungen. Sie haben in der Schlussphase den Sieg geholt."

Aufstellungen:

FC RB Weinland Gamlitz: Matej Andrejc - Jan-Markus Hiden, Sandro Sabathy, David Fritz - Gabriel Rode (K), Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl (69. Philip Bruno Fuchs), Lucas Mario Horvat (82. Ivan Mihaeljevic), Dominik Oswald (69. Alen Polanec), David Katzianschütz (76. Reality Arase Asemota)

Gnas: Michael Sammer - Sebastian Roth (61. René Wagist), Jonas Kölli, Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Heiko Wohlmuth, David Fink (61. Matthias Schadler), Daniel Wolfgang Hierzer (83. Markus Niederl) - Raphael Kniewallner (K), Stefan Thomas Strohmaier (88. Clemens Lerner)

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – USV Gnas, 2:1 (1:0)

85 Philip Bruno Fuchs 2:1

74 Tobias Koelli 1:1

18 Dominik Oswald 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

