Leader Voitsberg müht sich zum Dreier in Bruck/Mur

Das lange Warten hat ein Ende gefunden. Ab sofort rollt das runde Leder auch in der Landesliga wieder. Beim Rückrunden-Auftaktsspiel trifft der SC Bruck/Mur auf den Titelaspiranten ASK Voitsberg. Die Weststeirer befinden sich dabei uneingeschränkt in der Favoritenrolle. Verfolger Mettersdorf hat zuletzt in Liezen überraschend Federn gelassen. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Vorsprung an der Spitze auf 7 Punkte ausgebaut werden kann.

Die Brucker verstehen zu überraschen

Das Spiel ist so angelegt wie man es erwarten durfte. Die Voitsberger sind das spielbestimmende Team. Allerdings mit dem Manko, die Lücke im Brucker Abwehrverbund nicht zu finden. Die Susic-Truppe zeigt sich im Konterspiel geduldig. Aus einem solchen gelingt es dann den Hausherren in der 29. Minute in Führung zu gehen. Tomic wird mit einem langen Pass freigespielt, der dann seinen Gegenspieler versetzt und im Alleingang zum 1:0 abschließt. Mit diesem Spielstand geht es dann auch ab in die Halbzeitpause.

Voitsberg mit jeder Menge Mühe

Die Frage die sich im zweiten Durchgang stellt ist, ob es dem Tabellenführer nun gelingt, das Spiel an sich zu reißen. 46. Minute: Die Voitsberger finden über links den freien Weg. In weiterer Folge kann Alexander Rother den flach zur Mitte gespielten Ball zum 1:1-Ausgleich einschieben. „Zurück zum Start“ - wie weit gelingt es den Obersteirern nun, den angriffslustigen Gegner im Zaum zum halten. Die Brucker machen die Sache weiterhin hervorragend. 65. Minute: Zum zweiten Mal geht der Außenseiter in Führung. Armin Masovic kommt aus 16 Metern zum Abschluss - 2:1. Im Gegenstoß steht es dann 2:2, Philipp Schellnegger erweist sich dabei als Vollstrecker. Auch die Schlussviertelstunde verläuft dann offen. 78. Minute: Schellnegger ist mit dem 2:3-Siegestreffer zur Stelle.

Sportlicher Leiter Bruck: Reinhard Stadler

„Wir waren ganz knapp dran an einer Überraschung. Vor allem in der ersten Hälfte war das eine feine Vorstellung von uns. Nach dem Seitenwechsel haben wir durch individuelle Fehler zwei dumme Tore bekommen. Das war dann nicht mehr zum aufholen.“

Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SC Stadtwerke Bruck/Mur bleibt weiter unten drin. SC Bruck/Mur musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gastgeber insgesamt auch nur fünf Siege und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Bruck/Mur. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für ASK Voitsberg 38 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt Voitsberg den besten Angriff der Landesliga. Die letzten Resultate von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Kommende Woche tritt SC Stadtwerke Bruck/Mur bei SK Raiffeisen Fürstenfeld an (Samstag, 15:00 Uhr), bereits einen Tag vorher genießt ASK Voitsberg Heimrecht gegen SV Wildon.

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 2:3 (1:0)

79 Philipp Schellnegger 2:3

64 Philipp Schellnegger 2:2

63 Armin Masovic 2:1

46 Alexander Rother 1:1

29 Lukas Tomic 1:0

