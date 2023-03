Wildon-Sieg bringt Ilzer in Bedrängnis

Details Samstag, 11. März 2023 17:50

Das lange Warten hat ein Ende gefunden. Ab sofort rollt das runde Leder auch in der Landesliga wieder. Beim Rückrunden-Auftaktsspiel trifft der SV Wildon auf den Titelaspiranten Ilzer SV. Dabei geht es um wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Demnach kann die Sache durchaus als 6-Punkte-Spiel tituliert werden.

Je ein Treffer auf einer Seite

Vom Start weg ist es der Gastgeber, der das Spiel bestimmt. Zur ersten guten Tormöglichkeit gelangen aber die Ilzer in der 22. Minute. Zan Nikolic überdribbelt dabei den Wildoner Schlussmann, aber ein Verteidiger kann gerade noch klärend eingreifen. Dann aber hat wieder die Kothleitner-Truppe das Sagen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Gästen sich schadlos zu halten. Auch in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte sind die Hausherren spielbestimmend. In der 38. Minute kann man sich für die getätigten Bemühungen belohnen. Eine sehenswerte Spielaktion vollstreckt Michael Wallner zur 1:0-Führung. Aber die Oststeirer verstehen eine Antwort zu geben. In der 45. Minute trifft Zan Nikolic per Elfmeter zum 1:1-Halbzeitstand.

Spätes Wildoner Siegestor

Die Frage die sich im zweiten Durchgang stellt ist, wie motivierend sich der späte Ilzer Ausgleich auf das Spiel niederschlägt. Die Anteile halten sich die Waage, sowohl die Wildoner wie auch die Ilzer sind darum bemüht, das Momentum auf ihre Seite zu bekommen. Was dann aber nur streckenweise passiert. Weitestgehend kommt es dazu, dass man sich jetzt neutralisiert bzw. auf Augenhöhe begegnet. 87. Minute: Zorro Gal läuft alleine auf den Schlussmann zu und markiert den späten 2:1-Siegestreffer.

Sektionsleiter Ilz: Karl Heinz Salchinger:

„Wir hatten es in der Hand frühzeitig vorzulegen. Dann aber kassierten wir einen späten Gegentreffer. Damit hatten wir einen wichtigen Punkt wiegengelassen. Aber wir werden nicht locker lassen und weiterfighten.“

SV Raiffeisen Wildon besetzt momentan mit 21 Punkten den elften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 25:25 ausgeglichen. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

Ilz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste holten auswärts bisher nur sieben Zähler. Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt Ilzer Sportvereinigung den 15. Platz in der Tabelle ein. Die Defensive von Ilzer SV muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 37-mal war dies der Fall. Nun musste sich Ilz schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Dreier wird Ilzer Sportvereinigung nach unten durchgereicht.

Kommende Woche tritt SV Wildon bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an (Freitag, 19:00 Uhr), parallel genießt Ilzer SV Heimrecht gegen FC Union RB Weinland Gamlitz.

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – Ilzer Sportvereinigung, 2:1 (1:1)

88 Zorko Gal 2:1

42 Zan Nikolic 1:1

35 Michael Wallner 1:0

