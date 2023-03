Doppelpack: USV Mettersdorf kämpft sich dank Weiss zum Punkt

Details Freitag, 17. März 2023 22:23

Im Spiel USV RB Mettersdorf gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von USV RB Mettersdorf gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass USV Mettersdorf der Favoritenrolle nicht gerecht wurde.

Dominik Weiss schnürte einen Doppelpack

350 Zuseher wollten das Derby sehen

In einer kampfbetonten Partie stellte Mohamad Sulaiman Mohsenzada die Führung von Tus Heiligenkreuz sicher. Nach einem Freistoß traf er per Kopf zum 1:0 (35.) Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Nikola Vuksanovic versenkte die Kugel zum 2:0 für Heiligenkreuz (62.). Sein Freistoß landete genau im Kreuzeck. Dominik Weiss schlug doppelt zu und glich damit für Mettersdorf aus (63./82.). Zuerst versenkte er eine Flanke von Timotej Polanc und beim seinem zweiten Tagestreffer drückte er den Ball nach einem Querpass von Philipp Posch über die Linie.

Nach seinem Tor noch ein gefeierter Mann, nahm die persönliche Freude ein jähes Ende, als Mohsenzada in der 67. Minute mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Nach einer deutlichen Führung wähnte Tus Heiligenkreuz am Waasen die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch USV RB Mettersdorf stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Mohamad Sulaiman Mohsenzada sah die rote Karte

Sicherlich ist das Ergebnis für USV Mettersdorf nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Mit 40 geschossenen Toren gehören die Gastgeber offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Mettersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, fünf Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat USV RB Mettersdorf noch Luft nach oben.

Tus Heiligenkreuz besetzt momentan mit 21 Punkten den zwölften Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Heiligenkreuz verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Tus Heiligenkreuz am Waasen, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für USV Mettersdorf ist ASK Mochart Köflach (Freitag, 18:45 Uhr). Tus Heiligenkreuz misst sich am selben Tag mit USV Gnas (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Florian Weissenbrunner, Spieler Mettersdorf:

„Das war wieder einmal eine Kampfpartie. Der Platz hat nicht viel zugelassen. Heiligenkreuz hat zweimal aufs Tor geschossen und daraus zwei Treffer erzielt. Wir sind gut zurückgekommen, haben den Punkt zurückerobert und machen Voitsberg weiter Druck.“

Landesliga: USV RB Mettersdorf – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 2:2 (0:1)

82 Dominik Weiss 2:2

63 Dominik Weiss 1:2

62 Nikola Vuksanovic 0:2

35 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 0:1

Aufstellungen:

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Jan Ljubec, Gregor Zelko, Peter Kozissnik, Dominik Derrant - Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Philipp Sittsam, Jernej Trstenjak -



Ersatzspieler: Maximilian Zechner, Dominik Weiss, Daniel Geissler, Gregor Furek, Heiko Rieger, Samed Basoda



Trainer: Philipp Sittsam

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Matthias Gross, Lukas Ratschnig - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Marco Heibl, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Florian Pinnitsch, Nino Köpf



Ersatzspieler: Andreas Steirer, Andreas Julian Tatschl, Belmin Bevab, Manuel Hödl



Trainer: Mag. Johannes Thier

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei