Spielverderber: Wildon schreibt in Voitsberg voll an

Beim zweiten Frühjahrsspiel in der Landesliga traf der ASK Voitsberg auf den SV Wildon. Oder anders formuliert, der überlegene Tabellenführer bekam es mit dem Elften zu tun. Beim Auftakt hatten sowohl die Weststeirer, wie auch die Wildoner die Nase knapp vorne. Voitsberg konnte in Bruck/Mur voll anschreiben, die Wildoner hatten gegen die Ilzer die Nase knapp vorne.

Zorko Gal war der Wildoner Goldtorschütze beim Leader in Voitsberg

Kompakter Wildoner Auftritt

Erwartungsgemäß ist es der überlegene Tabellenführer, der vom Start weg spielbestimmend ist. So sind die Voitsberger, die einen 7-Punkte-Vorsprung aufweisen, zuletzt ordentlich auf den Geschmack gekommen. Aber die Wildoner erweisen sich als stark im Verteidigen bzw. lässt man nicht viel zu. 16. Minute: Zorko Gal trifft schon wieder, der SVW geht mit 0:1 in Führung. Trainer Kothleitner: „Voitsberg ist hoch gestanden und genau das haben wir trainiert, weil wir wussten dass wir eine Chance haben wenn wir schnell umschalten.“ Wildon versteht es danach erfolgreich die Aufgaben zu erfüllen. Was gleichbedeutend damit ist, dass es mit dem 0:1-Spielstand in die Halbzeitpause geht.

Voitsberg steht mit leeren Händen da

Schaffen die Wildoner im zweiten Durchgang tatsächlich den großen Coup oder aber verstehen es die Voitsberger, die Dinge wieder zurechtzurücken. Die Preiss-Schützlinge verzeichnen die besseren Spielanteile. Aber unterm Strich sieht wenig heraus dabei, weil es die Gäste hervorragend verstehen, sich entsprechend teuer zu verkaufen. So bleibt es dann letztlich auch beim überraschenden Wildoner Auswärtsdreier. Der Voitsberger Vorsprung auf Mettersdorf schrumpfte auf 6 Zähler.

Trainer Robert Kothleitner (Wildon):

„Es war eine überragend taktisch Darbietung von uns. Die ganze Mannschaft war permanent bereit, gegen den Ball zu arbeiten. Wir haben vom Start weg gewusst, dass wir über die Qualität verfügen, den Gegner ins Wanken zu bringen.“

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Voitsberg 38 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg den besten Angriff der Landesliga, allerdings fand SV Raiffeisen Wildon diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. In den letzten fünf Partien ließ ASK Voitsberg zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

SV Wildon machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem neunten Platz. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Wildon derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Raiffeisen Wildon, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag trifft Voitsberg auf FC Union RB Weinland Gamlitz, SV Wildon spielt tags darauf gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld.

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Raiffeisen Wildon, 0:1 (0:1)

16 Zorko Gal 0:1

