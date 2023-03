Auswärtserfolg: SV Frauental besiegt blutjunge Lafnitzer

Details Freitag, 17. März 2023 22:47

Durch ein 2:0 holte sich SV Frauental drei Punkte bei der Zweiervertretung von Lafnitz. Auf dem Papier ging Frauental als Favorit ins Spiel gegen SV Lafnitz II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Gastgeber traten wiederum mit einer sehr jungen Truppe auf - zwei Spieler feierten ihr Landesligadebüt.

Patrick Riegers SV Frauental klettert die Tabelle langsam empor

Effizienter SV Frauental - zwei Chancen führten zu zwei Treffer

85 Zuschauer sahen eine sehr starke Anfangsphase der Hausherren. In den ersten zwanzig Minuten kamen die Gastgeber zu vielen Möglichkeiten. Mit dem ersten Angriff in der 24. Minute wachten die Gäste auf - Christoph Prasch verhinderte die Führung der Frauentaler. In Minute 29 klingelte es dann aber im Kasten: Ein langer Ball gelangte zu Jonas Janetzko, dieser setzt sich gegen den Lafnitzer Abwehrspieler Dominik Kirnbauer durch und trifft in der 29. Minute zum 1:0 für den Gast. Lafnitz II schaffte es auch jetzt nicht, die Vielzahl an Chancen unterzubringen - mit dem 0:1 ging es in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang waren die Hausherren aktiver und offensiv gefährlicher - einziger Wermutstropfen war die mangelnde Chancenverwertung. Die Gäste waren effizienter, machten aus zwei Möglichkeiten zwei Treffer, denn kurz vor Ultimo war noch Julian Christof zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Frauental verantwortlich (85.). Er war nach einem Eckball gedankenschneller als seine Gegner und verwertete den Abpraller. Schließlich strich SV Domaines Kilger Frauental die Optimalausbeute gegen SV Lafnitz II ein.

Die Lafnitzer rutschen in der Tabelle ab

Lafnitz II verbuchte insgesamt fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen.

Sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat SV Frauental derzeit auf dem Konto.

Frauental setzte sich mit diesem Sieg von SV Lafnitz II ab und belegt nun mit 27 Punkten den fünften Rang, während die Gastgeber weiterhin 21 Zähler auf dem Konto haben und den elften Tabellenplatz einnehmen. Nach acht sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von Lafnitz II aktuell alles andere als rosig. Bei SV Domaines Kilger Frauental dagegen läuft es mit insgesamt 27 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag trifft SV Lafnitz II auf SC Stadtwerke Bruck/Mur, SV Frauental spielt tags zuvor gegen UFC Fehring.

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

„Eine unglaubliche Leistung von unserer Mannschaft. Zwei Spieler haben ihr Landesligadebüt gefeiert. Wir waren über 90 Minuten ganz klar überlegen. Wir haben uns aber leider nicht belohnt. Wir hatten wiederum eine Vielzahl von Torchancen, konnten diese leider nicht nutzen. Neben zwei Stangenschüssen hat uns das Schiedsrichterteam leider auch einen regulären Treffer wegen Abseits aberkannt."

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"Wir haben gegen spielstarke und junge Lafnitzer eine hohe Effizienz an den Tag gelegt. Wir haben wieder unsere Tugenden auf den Platz gebracht und somit die drei Punkte mitgenommen. Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind wir gut ins Frühjahr gestartet."

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Domaines Kilger Frauental, 0:2 (0:1)

85 Julian Christof 0:2

29 Jonas Janetzko 0:1

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - Johannes Schriebl (K), Dominik Kirnbauer, Julian Fabian, Christoph Prasch - Stefan Binder, Luca Wohlmuth, Marc Kögl, Justin Strodl - Giuliano Luigi Milici, Jakob Knollmüller

Ersatzspieler: Lucas Wabnig, Christoph Halper, Edin Mujkanovic, Lukas Michael Stefaner

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Nardi Lazaric, Lukas Elias Kremser, Felix Weber, Sascha Bucher, Moritz Prattes







by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

