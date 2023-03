Kurz vor Schluss: Janjis trifft zum Sieg für Köflach

Details Freitag, 17. März 2023 23:15

Die Differenz von einem Treffer brachte ASK Mochart Köflach gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus - zwei Treffer fielen erst in der Nachspielzeit.

Taktikfuchs Goran Milicevic setzt auf eine kompakte Defensive

Nikica Filipovic traf zur Führung

In den ersten 15 Minuten sah eigentlich alles nach eine Sieg für die Heimmannschaft aus. Der SV Lebring begann sehr druckvoll, offensiv und war sofort im Spiel. Die beste Möglichkeit in dieser Spielphase hatte Jure Volmajer - er fand aber im Köflacher Torhüter Ivan Benko seinen Meister. Der ASK Köflach stand wie immer defensiv sehr kompakt und bestich durch blitzschnelles Umschaltspiel. Für die 1:0-Führung war Nikica Filipovic verantwortlich. Nach einer schön herausgespielten Aktion düpierte er seinen Gegenspieler und traf aus 13 Metern unhaltbar ins Tor.

Den Lebringern gingen jetzt die Ideen aus, Köflach kam immer mehr in die Partie und leistete sich auch den Luxus einen Strafstoß nicht zu verwerten. Tomislav Lipovac hielt den Elfmeter von Filipovic. Ein ganz dicke Chance hatte dann noch Lebrings Herbert Rauter, er zirkelte einen Schuss aus 15 Metern ganz knapp an der linken Ecke vorbei. Weitere nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Tomislav Lipovac hielt einen Elfmeter

Heisse Schlussphase

Im zweiten Durchgang nahmen beide Teams ein wenig das Tempo raus - die Begegnung war von Taktik geprägt. Kurz vor Schluss wurde den 250 Besuchern aber doch noch ein Spektakel geboten. Zuerst traf Florian Ferk nach einem Getümmel im Fünfmeterraum für SV Lebring (91.). Die Hausherren warfen jetzt alles nach vorne und wurden für ihr Risiko bestraft. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Robert Janjis das 2:1 für Köflach besorgte (93.). Nach einem Konter über links, zog er vom 16er ab - der Ball prallte vom Pfosten ins Tor und ließ die Gäste jubeln. Am Ende verbuchte Köflach gegen Lebring die maximale Punkteausbeute.

Bei SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Die Gastgeber rutschten mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV Lebring momentan auf dem Konto. Die Situation bei Lebring bleibt angespannt. Gegen ASK Mochart Köflach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im Klassement machte ASK Köflach einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. In der Defensive des Gasts griffen die Räder ineinander, sodass Köflach im bisherigen Saisonverlauf erst 18-mal einen Gegentreffer einsteckte. Sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat ASK Mochart Köflach derzeit auf dem Konto. ASK Köflach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring bei FC Judenburg an, während Köflach zwei Tage zuvor USV RB Mettersdorf empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

„Wir haben vielleicht zum Schluss zu viel riskiert. Ich trage die Verantwortung für diese Niederlage. Es tut mir leid für meine Mannschaft.“

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„Das war ein unglaubliches spannendes Spiel. Lebring hat ein gutes Spiel im Ballbesitz geliefert. Durch unsere kompakte Defensive haben wir das Spiel gewonnen.“

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – ASK Mochart Köflach, 1:2 (0:1)

93 Robert Janjis 1:2

91 Florian Ferk 1:1

19 Nikica Filipovic 0:1

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Cajetan Beutle, Konrad Frölich, Mario Pilz, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Marco Heil

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Stefan Greistorfer, Nejc Rober, Sebastian Mann, Jonas Lang, Daniel Steinwender

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Lukas Sidar (K), Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Julian Kohlbacher, Josip Stignjedec - Roland Hartmann, Nikica Filipovic

Ersatzspieler: Nico Kammeritsch, Rafael Josef Strommer, Christoph Michelitsch, Marco Walcher-Langmann, Ismar Husic, Nico Schuster

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

