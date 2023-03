Liezen kassiert glatte Schlappe in Gnas

Details Samstag, 18. März 2023 07:17

SC Geomix Liezen steckte gegen USV Gnas eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Gnas ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Liezen einen klaren Erfolg. Zu einer torreichen Angelegenheit war das Hinspiel ausgeartet. 2:2 hatte es mit dem Schlusspfiff geheißen.

550 Zuseher sehen eine schnelle und sehr kampfbetonte erste Halbzeit, in der die Gäste sehr tief stehenn und erst mit dem Führungstreffer der Gnaser in der 17. Minute selbst offensiver werden. Nach einem weiten Einwurf von Matthias Schadler besorgt Daniel Zimmermann per Kopf den Führungstreffer zum 1:0. Liezen kommt nur ab und an vor das gegnerische Tor, wo sich in der 31. Minute beispielsweise Goalie Michael Sammer nach einem Kopfball auszeichnen kann. Dann aber auch schon das 2:0 für die Gnaser: Matthias Schadler bedient mit einem guten Corner Verteidiger Tobias Kölli, der in 29. Minute jubelt. Dann geht es auch schon in die Pause.

Das Spiel in der 2. Halbzeit ist dann sehr abwechslungsreich und das Publikum sehen Torchancen auf beiden Seiten. In der 47. Minute finden die Gäste eine gute Möglichkeit vor, aber Jonas Kölli kann den Ball noch von der Linie kratzen. Auf der anderen Seite ist es der Gästetorhüter, der einen Kopfball nach einer Ecke pariert. Dann haben die Ennstaler wieder gute Momente. Zuerst kann Gnas-Goalie Michael Sammer einen Schuss halten, wenig später zieht ein weiterer Schuss knapp am Gnaser Gehäuse vorbei. In der 73. Minute dann die Entscheidung zugunsten der Gnaser: Kapitän Matthias Schadler verwandelt einen Eckball direkt zum 3:0. Das ist es dann auch gewesen.

Die Abwehrprobleme von SC Geomix Liezen bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. In der Defensive drückt der Schuh bei SC Liezen, was in den 42 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von SC Geomix Liezen alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für USV Gnas ist Tus Heiligenkreuz am Waasen (Freitag, 18:30 Uhr). SC Liezen misst sich am selben Tag mit Ilzer Sportvereinigung (18:45 Uhr).

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Wir waren nicht um drei Tore besser als Liezen. Es war aber trotzdem ein verdienter Sieg, da wir für das Spiel mehr getan haben. Ein Pauschallob an das Kollektiv. Wir hätten uns in Gamlitz auch einen Punkt verdient, dafür freut es mich für das Team, sich gestern belohnt zu haben."

