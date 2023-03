Acht-Tore-Spektakel: Fürstenfeld dreht völlig verrücktes Spiel gegen Bruck

Details Sonntag, 19. März 2023 06:49

SK Raiffeisen Fürstenfeld gewann das Samstagsspiel gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur in der Landesliga Steiermark mit 5:3. Dabei führten die Brucker schnell mit 2:0, ehe die Fürstenfelder aufdrehten. Im Hinspiel hatte SC Bruck/Mur SK Fürstenfeld in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Das Publikum hat noch gar nicht zur Gänze Platz auf den Rängen genommen und schon steht es 1:0 für die Brucker. Das 1:0 war das Verdienst von Jakob Erlsbacher - eine Hereingabe von halblinks findet perfekt den Kopf von Erlsbacher, der aus fünf Metern leichtes Spiel hat. Mit der Führung im Rücken wollen die Brucker nachlegen, was auch gelingen soll. Eine flache Hereingabe von Mark Riegel in der 16. Minute geht an Michael Grassmugg vorbei und Tomic bleibt vor dem leeren Tor cool. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann wacht auch Fürstenfeld auf und wird offensiver. Es ergibt sich auch die eine oder andere gute Chance, doch vorerst bleibt es beim 2:0. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Andreas Glaser auf Seiten von Fürstenfeld das 1:2 (44.) - ein Lupfer hinter die Abwehr bringt Glaser alleine vor Torwart Thonhofer, der im eins gegen eins chancenlos bleibt. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Fürstenfeldern, die hier und heute noch nicht aufgegeben haben. Aleksandar Shalev lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte SK Raiffeisen Fürstenfeld den 2:2-Ausgleich (55.). Bruck eigentlich im Ballbesitz, Fürstenfeld läuft an und setzt die Brucker unter Druck, Shalev will den Ball zurück zu Keeper Thonhofer spielen, dieser steht allerdings im anderen Eck des Tores und kann nicht mehr retten. Es sollte aber noch dicker kommen. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Gastgeber nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Glaser in diesem Spiel (66.) - er trifft im Rutschen. Jetzt ist Bruck gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie riskieren jetzt und werfen alles nach vorne. In der 84. Minute dann aber die Entscheidung - Einen wunderbaren Steckpass kann Havojic alleine vor Thonhofer verwerten. In der 90. Minute dann aber der Anschlusstreffer der Brucker - Nico Dormann bleibt im Strafraum cool und macht das Spiel noch einmal spannend. Die Brucker werfen alles nach vorne, doch anstatt des Ausgleichs fällt aus einem Konter das 5:3 für die Fürstenfelder, ehe der Schiri abpfeift.

Bei SK Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Trotz des Sieges bleibt Fürstenfeld auf Platz acht. Acht Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SK Raiffeisen Fürstenfeld momentan auf dem Konto.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SK Fürstenfeld setzte es eine neuerliche Pleite, womit SC Stadtwerke Bruck/Mur im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur fünf Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC Bruck/Mur alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Bruck/Mur in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für Fürstenfeld ist SV Raiffeisen Wildon (Samstag, 15:00 Uhr). SC Stadtwerke Bruck/Mur misst sich am selben Tag mit der Zweitvertretung von SV Lafnitz (15:30 Uhr).

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Zu Beginn war es wie in einem falschen Film. Bruck ist aus dem Nichts mit 2:0 in Führung gegangen. Entscheidend war, dass wir dennoch klar geblieben sind und unser Spiel durchgezogen haben. Am Ende war es ein verdienter Dreier."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 5:3 (1:2)

91 Max Rauter 5:3

90 Nico Dormann 4:3

84 Tomislav Havojic 4:2

66 Andreas Glaser 3:2

55 Eigentor durch Aleksandar Shalev 2:2

44 Andreas Glaser 1:2

16 Lukas Tomic 0:2

1 Jakob Erlsbacher 0:1

