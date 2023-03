Sieg in Gamlitz: Voitsberg baut Vorsprung auf acht Punkte aus

Details Freitag, 24. März 2023 22:06

In der 3. Frühjahrs-Runde der Landesliga traf der FC Gamlitz auf den Tabellenführer Voitsberg. Dabei galt es für die Weststeirer etwas gutzumachen. Denn in der Vorwoche kassierte der ASK gegen Wildon völlig überraschend eine 0:1-Heimniederlage.

Petar Paric brachte die Voitsberger in der 34. Minute frühzeitig auf die Siegerstraße.

Petar Paric bringt Voitsberg in Front

Aber auch die Gamlitzer stehen zuletzt in Ilz mit leeren Händen da. Demzufolge prallen da zwei Teams aufeinander, die zuletzt unterm Wert geschlagen werden. Zu Beginn ist es dann der Fall, dass man beiderseits vorsichtig agiert. Prickelnde Torraumszenen sind absolute Mangelware. Auf Seiten der Gäste versucht man es verstärkt mit hohen Bällen. Worauf die Gamlitzer aber wohlweislich eingestellt sind. So kommt es, dass die Begegnung ohne nennenswerte Höhepunkte so vor sich dahinplätschert. Bis zur 34. Minute da markiert Petar Paric mit der ersten Gelegenheit den ersten Treffer. Er wird dabei von der linken Seite angespielt, der Rest ist dann Formsache - 0:1. Polanec gelangt dann noch zur Top-Ausgleichschance (45.), die aber Voitsberger Keeper Florian Schögl vereiteln kann.

Ein Elfmeter bringt die Entscheidung

Aufgrund des Vorsprungs der Preiss-Truppe wird die Angelegenheit für die Gamlitzer nun im zweiten Durchgang um nichts einfacher. Zu Beginn der zweiten Hälfte sind die Gäste dann verstärkt darum bemüht, das zweite Tor draufzusetzen. Aber mit vereinten Kräften können die Hausherren das verhindern. Nach einer gespielten Stunde kommt dann da wie dort Hektik auf. Zuerst lässt Asemota die Ausgleichschance verstreichen. Im Gegenstoß kommt es dann zum 0:2. Kapitän Jürgen Hiden verwertet einen Foulelfmeter. Ist der Zug jetzt für die Gamlitzer abgefahren, oder geht da noch etwas? Ersteres, denn trotz eines Spielers mehr (Caculovic sieht gelb-rot), gelingt es nicht mehr das Gegenüber in Bedrängnis zu bringen. Im Gegenteil, Jürgen Hiden setzt in der 86. Minute noch einen drauf - Spielendstand: 0:3.

Andreas Kohlberger, Stv-sportlicher Leiter Gamlitz:

„Wir haben uns vom Start weg nicht versteckt vorm Leader bzw. auch unsere Torchancen vorgefunden. Bitter war, dass wir mit der ersten Torchance den ersten Treffer kassiert haben. Aufgesteckt haben wir trotzdem nicht. In Summe betrachtet waren die Voitsberger dann aber das effizientere Team.“

FC Union RB Weinland Gamlitz führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt sechs Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Die Situation bei FC Gamlitz bleibt angespannt. Gegen ASK Voitsberg kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Defensiv stabil, vorne treffsicher: Nach dem errungenen Erfolg schaut Voitsberg hoffnungsfroh in die nähere Zukunft. Der Defensivverbund von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg steht nahezu felsenfest. Erst 19-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Die Saison von ASK Voitsberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für Voitsberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Gamlitz tritt am kommenden Freitag bei SK Raiffeisen Fürstenfeld an, ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg empfängt am selben Tag SC Geomix Liezen.

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 0:3 (0:1)

86 Juergen Hiden 0:3

60 Juergen Hiden 0:2

33 Petar Paric 0:1

