Unbezwingbarer Sommerfeld: Frauental verliert Spitzenspiel gegen Fehring

Details Freitag, 24. März 2023 23:41

Die Differenz von einem Treffer brachte Fehring gegen Frauental den Dreier. Das Match endete mit 1:0. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 2:2 kein Sieger ermittelt werden können.

Pascal Sommerfeld rettete den Fehringer Sieg

Die erste Hälfte gehörte den Gästen

560 Besucher sahen ein Spiel auf hohem Niveau bei dem die Gastgeber gleich zu Beginn eine tolle Möglichkeit vorfanden. Im Gegenzug stand Jan Patrick Unger bei einer Flanke von links goldrichtig und versenkte den Ball volley in den Maschen. Fehring war jetzt besser im Spiel, kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf Daniel Pöltl nur die Latte.

Im zweiten Durchgang drehte sich das Blatt, Frauental trat selbstbewusster und aggressiver auf - die Gegner verabsäumten es, den Sack zu zumachen. Als Matchwinner avancierte Fehring-Goalie Pascal Sommerfeld, der in der 80. Minute eine Doppelchance der Frauentaler mit zwei Glanzparaden zunichte machte. Auch in der Nachspielzeit stellte sich der Torhüter nocheinmal in den Fokus, als er einen Freistoß von Erich Baumann mit den Fingerspitzen über das Tor drehte - eine wahre Glanztat des Fehringer Keepers.

Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.

Rainer Peins Fehringer bleiben am dritten Platz

Fehring ist seit sieben Runden ungeschlagen

Wo bei SV Frauental der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Fehring derzeit auf dem Konto. Seit sieben Begegnungen haben die Gäste das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

UFC Fehring setzte sich mit diesem Sieg von Frauental ab und nimmt nun mit 31 Punkten den dritten Rang ein, während SV Domaines Kilger Frauental weiterhin 27 Zähler auf dem Konto hat und den fünften Tabellenplatz einnimmt, die Rieger-Elf könnte diesen Platz aber nach dem Ende des 18. Spieltages verlieren.

Am Freitag muss SV Frauental bei SC Stadtwerke Bruck/Mur ran, zeitgleich wird Fehring von SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in Empfang genommen.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Frauental:

"In der ersten Halbzeit war Fehring besser, ist verdient in Führung gegangen und hat noch weitere Möglichkeiten vorgefunden. In Hälfte zwei hatten wir mehr vom Spiel, leider war der gegnerische Torhüter nicht zu bezwingen und hat uns unsere Chancen zunichte gemacht. Auf die zweite Halbzeit lässt sich für die anstehenden Spiele aufbauen."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Wir haben es verabsäumt in den Kontern das 2:0 zu machen. So mussten wir bis zum Schluss zittern. Der Sieg geht in Ordnung. Ich bin stolz auf meine Mannschaft."

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – UFC Fehring, 0:1 (0:1)

3 Jan Patrick Unger 0:1

Aufstellungen:

SV Domaines Kilger Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Mag. Florian Eibinger , BSc, Florin Schmidt - Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Jan Ulrich, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Ersatzspieler: Julian Kalpacher, Florian Moritz, Lukas Elias Kremser, Felix Weber, Sascha Bucher, Moritz Prattes

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Christian Landl, Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Raphael Wien, Marco Lindner - Daniel Pöltl

Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Jonas Friedl, Felix Glanz, Jakob Fink, Benjamin Glanz, Tobias Höber

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

