Nullnummer: Keine Tore für ASK Köflach und USV Mettersdorf

ASK Mochart Köflach und USV RB Mettersdorf verließen den Platz beim Endstand von 0:0. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Salz in der Suppe – sprich Tore – hatte im Hinspiel gefehlt.

Mettersdorf-Coach Philipp Sittsam (hier noch als Spieler bei Gleisdorf) bleibt als Trainer noch ohne Sieg

Beide Teams kamen zu Chancen

In der Anfangsphase der Partie waren die Gäste zweimal brandgefährlich vor dem Tor der Heimmannschaft anzutreffen - Kapitän Philipp Posch (6.) traf nur das Aussennetz und einmal verhinderte der Köflacher Verteidiger Tode Djakovic schlimmeres. In Minute 36 waren die Hausherren einmal dran - ein Schuss von Nikica Filipovic wurde geblockt, Roland Hartmann hielt drauf - Torhüter Alexander Strametz packte aber sicher zu. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Nachdem die erste Hälfte torlos über die Bühne gegangen war, hatten die Zuschauer zur Pause immerhin noch die Hoffnung auf Besserung. Chancen waren zwar auf beiden Seiten vorhanden - im Abschluss blieben die Teams allerdings einiges schuldig. Die beste Möglichkeit des Spiels hatte der USV Mettersdorf in der 59. Minute: Eine Flanke gelangte in den Strafraum der Köflacher, Heiko Rieger übergab das Leder per Kopf an Dominik Weiss - er hätte eigentlich aus kurzer Distanz nur mehr einschießen müssen - vertändelte aber diesen Ball. In der Schlussphase rettete abermals Strametz bei einem Schuss von Filipovic, so brachte am Ende auch der zweite Spielabschnitt nichts Entscheidendes mit sich. Es blieb bei der Nullnummer.

Zum Ende hin gab es noch Chancen auf beiden Seiten - die Köflacher waren dem 1:0 aber näher. So nehmen beide Mannschaften einen Punkt aus dieser Begegnung mit. Ein Ergebnis, das unterm Strich in Ordnung geht. Nico Tategami, Ticker-Reporter

Tode Djakovic (hier noch als Spieler beim DSC gegen die Sturm Amateure) rettete spektakulär auf der Linie

Mit 27 Zählern aus 18 Spielen steht ASK Köflach momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gastgeber. Insgesamt erst 18-mal gelang es dem Gegner, Köflach zu überlisten. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat ASK Mochart Köflach momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief ASK Köflach konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach 18 gespielten Runden gehen bereits 33 Punkte auf das Konto von USV Mettersdorf und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Der Defensivverbund der Gäste ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 17 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur dreimal gab sich Mettersdorf bisher geschlagen. Vom Glück verfolgt war USV RB Mettersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Köflach auf USV Gnas, USV Mettersdorf spielt am selben Tag gegen FC Judenburg.

Stimme zum Spiel:

Peter Reiter, sportlicher Leiter Köflach:

"Bis zur 70. Minute war es ein total ausgeglichenes Spiel. Ab diesem Zeitpunkt waren wir stärker, der Gästetormann verhinderte einige Großchancen."

Aufstellungen:

ASK Mochart Köflach: Ivan Benko - Tode Djakovic, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Robert Janjis, Lukas Sidar (K), Lukas Martin Schusteritsch, Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec - Roland Hartmann, Nikica Filipovic

Ersatzspieler: Pascal Scherz, Rafael Josef Strommer, Christoph Michelitsch, Marco Walcher-Langmann, Ismar Husic, Nico Schuster

USV Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Jan Ljubec, Gregor Zelko, Peter Kozissnik - Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Heiko Rieger, Timotej Polanc, Jernej Trstenjak - Dominik Weiss

Ersatzspieler: Maximilian Zechner, Tobias Tomka, Gregor Furek, Philipp Sittsam, Samed Basoda, Max Ebner

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller

