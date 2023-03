Kein Sieger in Kellerkracher zwischen Liezen und Ilz

Details Samstag, 25. März 2023 02:30

SC Geomix Liezen und Ilzer Sportvereinigung verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. Es war 3:3 ausgegangen. Das Remis hilft den beiden Teams aus dem Tabellenkeller nicht wirklich.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Ilzener, die den Schwung von vergangener Woche mitnehmen konnten. Lucas Friedl war es, der vor 200 Zuschauern für Ilzer SV den Führungstreffer besorgte (10.) Angriff über die linke Seite und Friedl ist nach einem Stanglpass zur Stelle. Mit der Führung im Rücken wollen die Ilzer nachlegen, wird über schnelles Kombinationsspiel auch immer wieder gefährlich, doch es bleibt bei knappen Führung der Gäste. Dann kommen auch die Liezener besser ins Spiel und setzen den Gegner unter Druck. Cipric taucht in dieser Phase vor dem Ilzer Tor auf, scheitert aber aus guter Position. Auch Dervisevic versucht, er volley, doch das Leder geht am Tor vorbei. Dann doch der verdiente Ausgleich noch vor der Pause. Dervisevic wird schön in Szene gesetzt und macht noch vor dem Pausenpfiff den Ausgleich.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Liezenern, die durch Mitar Trifkovic auch zu einer Chance kommen, doch sein Schuss aus der Drehung geht knapp vorbei. Beide Trainer versuchen es in der Folge dann mit neuen Spielern, doch trotz der einen oder anderen Gelegenheit bleibt es beim 1:1-Remis.

SC Geomix Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In den letzten fünf Partien ließ SC Liezen zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der Gast deutlich. Insgesamt nur fünf Zähler weist Ilz in diesem Ranking auf.

Mit diesem Unentschieden verpasste SC Liezen die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht SC Geomix Liezen damit auch unverändert auf Rang 15. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SC Geomix Liezen tritt am kommenden Freitag bei ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg an, Ilzer Sportvereinigung empfängt am selben Tag Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Das Spiel hat schlecht begonnen mit dem frühen 0:1. Die Mannschaft hat sich dann aber in das Spiel reingekämpft und das Kommando übernommen. Der Ausgleich war dann mehr als verdient und wir müssen kurz vor der Pause das 2:1 machen! Ich glaube in der Phase hat Ilz der Pausenpfiff gut getan. Wir konnten den Elan vor der Pause dann in Halbzeit 2 nicht ganz mitnehmen, aber waren trotzdem gut im Spiel drinnen! Wir können mit dem Punkt leben, aber natürlich wollen wir gerade Zuhause voll anschreiben. Wir haben es in unserer Hand, die Mannschaft muss die richtige Energie im Spiel entwickeln, dann haben ist gegen jeden Gegner was möglich!"

Landesliga: SC Geomix Liezen – Ilzer Sportvereinigung, 1:1 (1:1)

42 Kemal Dervisevic 1:1

10 Lucas Friedl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei