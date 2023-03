Gach schmeisst hin: Judenburg-Coach hört auf und spart nicht mit Kritik

Details Montag, 27. März 2023 21:03

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Landesliga hinkt der FC Stadtwerke Judenburg in der Tabelle hinterher. Mit nur sieben Punkten aus 18 Spielen ist Judenburg unumstrittener Letzer in der höchsten rein steirischen Spielklasse. Nach der bitteren 2:3 Niederlage gegen den SV Lebring ist jetzt Schluss - Coach Roland Gach tritt mit sofortiger WIrkung zurück. Sein interimistischer Nachfolger ist Wolfgang Wölfler, er bekleidet derzeit eine Doppelfunktion, ist Kassier und Trainer.

Roland Gach hört nach nicht ganz zwei Jahren als Judenburg-Coach auf

Stimmen:

Roland Gach, Ex-Coach:

zu seiner Zeit in Judenburg...

"Der Aufstieg mit dem FC Judenburg in die Landesliga sowohl als Spieler vor 19 Jahren und auch letztes Jahr als Trainer war mein schönster Erfolg in meiner Karriere."

zur Saison...

"Die größte Niederlage beim FC Judenburg war die sportliche Leitung des Vereines im Aufstiegsjahr. Wenn man qualitativ und quantitativ als Oberliga Nord Aufsteiger schwächer in die Landesliga starten muss, als man diese Liga im Vorjahr gewonnen hat, ist dies eine sehr sehr schwierige Aufgabe als Coach. Wir haben auch in der höchsten steirischen Amateurliga teilweise sehr guten Fussball gezeigt. Am Ende des Tages mussten wir aber viele unnötige, knappe, schmerzhafte und vor allem vermeidbare Niederlagen einstecken."

zur Zukunft...

"Ich wünsche der gesamten Mannschaft, der FC Judenburg Familie und vor allem Wolfgang Wölfler (Vorstand) viel Glück und Energie für den Rest der Saison."

Wolfgang Wölfler, Kassier und Interimscoach:

zum Rücktritt...

"Es tut mir persönlich sehr leid um Roland Gach. Der Trainer hat aus eigenen Wunsch den Schlusstrich gezogen. Wir hätten mit ihm noch gerne weiter gearbeitet. Ich möchte mich bei ihm für die Arbeit bedanken. Auch wenn die Tabelle etwas anderes sagt, hat er eine sehr gute Arbeit geleistet. Er ist mit uns aufgestiegen, das darf man nicht vergessen."

zur Landesliga...

"Wir haben auch gewusst, dass es in der Landesliga nicht einfach. Als Obersteirer tut man sich in der Landesliga immer schwerer, als Mannschaften aus anderen Regionen."

zur Trainersuche...

"Wir werden sicher keinen Schnellschuss machen und nichts überstürzen, spätestens nächste Woche wissen wir mehr."

