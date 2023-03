Judenburg verlangt Lebring alles ab

Details Sonntag, 26. März 2023 22:55

Im Spiel von Judenburg gegen SV Lebring gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. FC Judenburg erlitt gegen Lebring erwartungsgemäß eine Niederlage. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren. Auch dieses Mal war es mehr als eng - Judenburg führte zwischenzeitlich sogar und spielte in Unterzahl.

Für das erste Tor sorgte Sebastian Mann. In der 23. Minute traf der Spieler von SV Lebring ins Schwarze. In der 34. Minute erzielte Marco Holzer das 1:1 für Judenburg. Zur Pause behielt der Tabellenletzte die Nase knapp vorn. Philipp Seiser machte in der 46. Minute das 2:1 der Gastgeber perfekt. FC Judenburg musste den Treffer von Jonas Lang zum 2:2 hinnehmen (60.). Florian Ferk war es, der in der 69. Minute den Ball im Gehäuse von Judenburg unterbrachte. Endgültig verloren war das Match für FC Judenburg in der 85. Minute, als Matthias Waldhuber mit der Ampelkarte vom Feld flog. Mit dem Ende der Spielzeit strich Lebring gegen Judenburg die volle Ausbeute ein.

FC Judenburg stellt die anfälligste Defensive der Landesliga und hat bereits 49 Gegentreffer kassiert. Wann bekommt FC Judenburg die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring gerät Judenburg immer weiter in die Bredouille. Judenburg musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Judenburg insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Bei SV Lebring präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Lebring ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Neun Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring derzeit auf dem Konto.

Judenburg steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SV Lebring mit aktuell 29 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Freitag reist FC Judenburg zu USV RB Mettersdorf, zeitgleich empfängt Lebring UFC Fehring.

Landesliga: FC Judenburg – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 2:3 (2:1)

69 Florian Ferk 2:3

60 Jonas Lang 2:2

46 Philipp Seiser 2:1

34 Marco Holzer 1:1

23 Sebastian Mann 0:1

