Nach acht sieglosen Spielen: Lafnitz jubelt über Befreiungsschlag in Bruck

Details Sonntag, 26. März 2023 22:55

Gegen die Reserve von SV Lafnitz holte sich SC Stadtwerke Bruck/Mur eine 1:3-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Lafnitz II wurde der Favoritenrolle gerecht. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das SC Bruck/Mur am Ende mit 4:3 gewonnen hatte. Damit gewinnen die Lafnitzer nach acht sieglosen Spielen wieder.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt. Beide Mannschaften spielen nach vorne. In der 13. Minute trifft SV Lafnitz II zum ersten Mal ins Schwarze. Ein toller Pass in die Tiefe kann noch einmal flach in den Raum zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt gespielt werden, wo Duvnjak vor dem leeren Tor cool bleibt. In der 20. Minute bejubelte der Gast vor 150 Zuschauern einen Treffer – neuer Spielstand: 2:0. Bruck eigentlich gut im Spiel und auch etwas gefährlicher, Lafnitz macht allerdings die Tore - wieder ein guter Steckpass auf Duvnjak, der ihn in eine gute Lage bringt, aus spitzem Winkel schiebt er den Ball an Thonhofer vorbei. Damit ist für klare Fronten gesorgt und es geht mit dem 2:0 dann auch in die Pause.

Bruck startet gut in die zweite Hälfte. In der 56. Minute gelingt dann auch der Anschlusstreffer. Eine Hereingabe von rechts landet vor dem Fuß von Tomic, der einschiebt. Jetzt werfen die Brucker alles nach vorne, geben Vollgas. Anstatt des Ausgleichs fällt dann aber die Entscheidung zugunsten Lafnitzs. Justin Strodl beförderte das Leder zum 3:1 über die Linie (80.) - nach Flanke von links landet der Ball im Rückraum bei Strodl, der am linken Strafraumeck flach rechts vollendet. Schließlich strich SV Lafnitz II die Optimalausbeute gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur ein.

SC Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Lafnitz II – Bruck/Mur bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von SC Stadtwerke Bruck/Mur in dieser Saison. Nun musste sich SC Bruck/Mur schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Bruck/Mur taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

SV Lafnitz II machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem zehnten Platz. Lafnitz II verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. SV Lafnitz II beendete die Serie von acht Spielen ohne Sieg.

Als Nächstes steht SC Stadtwerke Bruck/Mur SV Domaines Kilger Frauental gegenüber (Freitag, 19:00 Uhr). Lafnitz II erwartet am Samstag SV Raiffeisen Wildon.

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Lafnitz II, 1:3 (0:2)

80 Justin Strodl 1:3

56 Lukas Tomic 1:2

20 Luka Duvnjak 0:2

13 Luka Duvnjak 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei