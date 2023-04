Heil-Doppelpack: SV Lebring gewinnt Spitzenspiel gegen Fehring

Details Freitag, 31. März 2023 23:14

Durch ein 3:1 holte sich SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in der Partie gegen UFC Fehring drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Lebring die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Fehring die Gastgeber in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Marco Heil traf doppelt - das erste Tor aus 35 Metern

Hohes Tempo von beiden Teams

Die Gäste aus Fehring begannen sehr druckvoll und waren in der Anfangsphase das spielbestimmende Team. Trotzdem brachte Marco Heil Lebring nach 29 Minuten die 1:0-Führung. Er katapultierte den Ball aus 35 Metern ins Tor. Ehe der Unparteiische Markus Macher die Protagonisten zur Pause bat, traf UFC Fehring zum 1:1 (42.). Daniel Pöltl verwertete einen Stanglpass. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Im zweiten Durchgang mussten die Gäste ein wenig das Tempo rausnehmen, dies war wohl der Spielweise im ersten Durchgang geschuldet. Die Gastgeber verlegten ihr Spiel aufs Kontern - und die Taktik ging voll auf. Der Treffer zum 2:1 sicherte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Heil in diesem Spiel (71.). Jonas Lang schoss die Kugel zum 3:1 für SV Lebring über die Linie (79.). Bei beiden Treffern wurden die Gegner ausgekontert. Schließlich sprang für Lebring gegen Fehring ein Dreier heraus.

Lebring ist nun Tabellenvierter

SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang vier. SV Lebring präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Lebring. Mit dem Sieg knüpfte SV Lebring an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring zehn Siege und zwei Remis für sich, während es nur sieben Niederlagen setzte. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Lebring in diesem Ranking auf.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt UFC Fehring den fünften Platz in der Tabelle ein. Neun Siege, vier Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Fehring baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

SV Lebring tritt am kommenden Freitag bei SV Domaines Kilger Frauental an, UFC Fehring empfängt am selben Tag USV RB Mettersdorf.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Das war heute eine hervorragende Mannschaftsleistung. Großes Kompliment an den Gegner. Fehring ist eine gute Mannschaft mit vielen Stärken und hat uns heute wirklich alles abverlangt."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Lebring ist eine sehr gute Mannschaft und hat unfassbare Einzelspieler, die den Unterschied ausgemacht haben. Wenn man so auftritt, darf man auch einmal verlieren."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – UFC Fehring, 3:1 (1:1)

79 Jonas Lang 3:1

71 Marco Heil 2:1

42 Daniel Poeltl 1:1

29 Marco Heil 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Cajetan Beutle, Konrad Frölich, Florian Ferk - Nejc Rober, Sebastian Mann, Jure Volmajer, Christoph Martschinko, Michael Hofer (K) - Marco Heil, Jonas Lang

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Herbert Rauter, Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Daniel Steinwender, Tobias Ehmann

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Jan Patrick Unger, Josip-Domagoj Hranilovic - Nejc Omladic, Jan Marcijus, Raphael Wien, Marco Lindner, Tobias Höber - Daniel Pöltl

Ersatzspieler: Johannes Fuchs, Jonas Friedl, Felix Glanz, Jakob Fink, Benjamin Glanz, Leonhard Kaufmann

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei