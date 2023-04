Frauental schlittert in Bruck in Debakel

Details Samstag, 01. April 2023 00:02

Mit einem enttäuschenden 1:5 unterlag SV Domaines Kilger Frauental gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur. Die Experten wiesen SV Frauental vor dem Match gegen SC Bruck/Mur die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Bruck/Mur keinerlei Probleme mit Frauental gehabt und einen 3:0-Erfolg verbucht.

SV Domaines Kilger Frauental geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Mark Riegel nach einem schönen Lochpass von Masovic das schnelle 1:0 für SC Stadtwerke Bruck/Mur erzielte. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt - im Gegenteil, denn Frauental gleicht aus. Martin Lanz traf nach einem Eckball per Kopf zum 1:1 zugunsten von SV Frauental (33.). Das 1:1 hält aber nicht lange. Nico Dormann trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein - nach einem schönen Freistoß von Shabani ist Dormann mit dem Kopf zur Stelle und setzt das Leder unter die Querlatte. SC Bruck/Mur hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Die zweite Halbzeit gehört zunächst den Frauentalern, die aber nicht ausgleichen können. Bruck macht es da besser - eine erste Chance von Riegel wird vergeben, dann steht es aber 3:1. Pascal Lipp beseitigte mit seinen Toren (63./68.) die letzten Zweifel am Sieg der Gastgeber. Zunächst zieht er nach einem Eckball aus der Distanz ab und das Leder passt punktgenau, dann umkurvt er den Goalie nach schönem Zuspiel von Masovic. Armin Masovic stellte schließlich in der 81. Minute den 5:1-Sieg für Bruck/Mur sicher - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Am Ende kam SC Stadtwerke Bruck/Mur gegen Frauental zu einem verdienten Sieg.

Für SC Bruck/Mur ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Stärke von Bruck/Mur liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 erzielten Treffern. SC Stadtwerke Bruck/Mur bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten.

Mit 27 Zählern aus 19 Spielen steht SV Domaines Kilger Frauental momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Situation bei SV Frauental bleibt angespannt. Gegen SC Bruck/Mur kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Bruck/Mur tritt kommenden Donnerstag, um 19:15 Uhr, bei SV Raiffeisen Wildon an. Einen Tag später empfängt Frauental SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Stellvertreter): "Das war heute eine geschlossene bärenstarke Mannschatfsleistung mit einem verdienten Sieg. Der Sieg war auch sehr wichtig für die Moral."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Domaines Kilger Frauental, 5:1 (2:1)

81 Armin Masovic 5:1

68 Pascal Lipp 4:1

63 Pascal Lipp 3:1

39 Nico Dormann 2:1

33 Martin Lanz 1:1

10 Mark Riegel 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei