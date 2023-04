Gamlitz holt sich in Fürstenfeld drei Punkte nach Rückstand

Details Samstag, 01. April 2023 02:12

SK Fürstenfeld und FC Gamlitz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war beim 1:1 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Die Fürstenfelder starten gut in die Partie. Vor den Augen der 150 Zuschauer stellte Andreas Glaser das 1:0 für Fürstenfeld sicher (18.) - er überhebt den gegnerischen Goalie wunderschön. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Im Gegenteil, denn plötzlich drehen die Gamlitzer das Spiel. In der 35. Minute macht David Katzianschuetz nach einem schönen Umschaltspiel das 1:1, ehe Sandro Sabathy nur vier Minute darauf das 2:1 erzielt. Zur Pause wussten die Gäste eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Fürstenfelder. Für das 3:1 von FC Gamlitz zeichnete Dominik Oswald verantwortlich (61.). Dann eine bittere Situation für die Gamlitzer: Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Martin Oberluggauer von Gamlitz (66.) wegen Foulspiels. Geht vielleicht noch etwas für die Fürstenfelder? Sie werfen jedenfalls alles nach vorne. Und tatsächlich, in der 83. Minute verkürzt Andreas Glaser auf 2:3. Der Treffer hat sich abgezeichnet, auch wenn er am Ende nicht für Zählbares reichen sollte. Trotz Unterzahl war FC Union RB Weinland Gamlitz in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SK Raiffeisen Fürstenfeld und fuhr somit einen Sieg ein.

Bei SK Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 38 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Trotz der Niederlage belegt Fürstenfeld weiterhin den sechsten Tabellenplatz. SK Raiffeisen Fürstenfeld verbuchte insgesamt neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen. SK Fürstenfeld baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Gamlitz liegt im Klassement nun auf Rang sieben. Sieben Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat Gamlitz derzeit auf dem Konto.

Fürstenfeld tritt am kommenden Freitag bei SC Geomix Liezen an, FC Union RB Weinland Gamlitz empfängt am selben Tag die Reserve von SV Lafnitz.

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): „Nach der frühen Führung haben wir es verabsäumt, den zweiten Treffer nachzulegen. Gamlitz drehte völlig verdient das Spiel. In der zweiten Hälfte hatten wir ein spielerisches Übergewicht, waren aber oft zu hektisch und nicht klar genug in der Ballbesitzphase. Somit geht der Sieg der Gamlitzer in Ordnung."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – FC Union RB Weinland Gamlitz, 2:3 (1:2)

83 Andreas Glaser 2:3

61 Dominik Oswald 1:3

39 Sandro Sabathy 1:2

35 David Katzianschuetz 1:1

18 Andreas Glaser 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei