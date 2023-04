Knapper Auswärtserfolg: SV Wildon schlägt Lafnitz und klettert die Tabelle empor

Details Samstag, 01. April 2023 19:10

Durch ein 2:1 holte sich SV Wildon drei Punkte bei der Reserve von SV Lafnitz. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte noch Lafnitz II noch als Sieger verlassen.

Der SV Wildon bejubelt den Auswärtserfolg

Lafnitz traf einmal die Latte - Wildon zweimal

Beide Mannschaften waren von Beginn an hellwach - sowohl die Hausherren, als auch die Gäste verzeichneten einige Möglichkeiten in der Anfangsphase. Die beste hatten die Lafnitzer - ein Weitschuss von Philipp Scheucher krachte an die Querlatte (26.). In Führung ging aber der SV Raiffeisen Wildon: Robert Pusaver war es, der in der 31. Minute einen Freistoß im Gehäuse versenkte. Mit der 1:0 Pausenführung für die Gäste ging es in die Kabinen.

Die Auswärtigen kamen explosiv aus der Pause: Nach einer Maßflanke von Zorko Gal stocherte Michael Wallner den Ball über die Linie und erhöhte den Vorsprung von SV Raiffeisen Wildon nach 46 Minuten auf 2:0. Das Spiel wurde jetzt immer spannender, beide Teams geizten nicht mit Chancen. Wallner jubelte in der 52. Minute zu früh - der Treffer zählte wegen Abseits nicht und der Lafnitzer Philipp Siegl brachte den Ball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter (67.).

Eine Neubauer-Hereingabe, die perfekt auf die Rübe von Siegl fliegt, führt zu einer Großchance. Letzterer kann jedoch aus wenigen Metern den Ball nicht im Tor unterbringen. Es wäre nochmal immens spannend geworden, wenn der gepasst hätte. Sascha Strodl, Ticker-Reporter

Zweimal nagelte Wildon den Ball noch an die Stange - der Sieg hätte also höher ausfallen können. Der Anschlusstreffer von Luca Wohlmuth (90.) fiel zu spät und diente nur mehr der Ergebniskorrektur. Zum Schluss feierte Wildon einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Lafnitz II.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von Lafnitz II derzeit nicht. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte das Heimteam nur fünf Zähler.

Mit dem Dreier sprang SV Raiffeisen Wildon auf den achten Platz der Landesliga. Zuletzt lief es erfreulich für SV Wildon, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat SV Lafnitz II momentan auf dem Konto. Acht Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Wildon derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Lafnitz II bei FC Union RB Weinland Gamlitz an, während SV Raiffeisen Wildon einen Tag zuvor SC Stadtwerke Bruck/Mur empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

"Aufgrund der Mehrheit an Chancen, wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Die Situation ist derzeit sehr schwierig für uns, aber wir sind guter Dinge, dass wir sie meistern"

Gerhard Kurzmann, Obmann Wildon:

"Das war ein verdienter Sieg. Wir sind defensiv sehr kompakt gestanden. Nach der vergebenen Chance von Michael Wallner in Minute 16 haben wir nichts mehr zugelassen. Nach dem 2:0 hatten wir noch einige Möglichkeiten. Wir sind derzeit auswärts sehr gut eingestellt und insgesamt sehr stabil mit einer guten Defensivleistung und einem starken Tormann."

Landesliga: SV Lafnitz II – SV Raiffeisen Wildon, 1:2 (0:1)

90 Luca Wohlmuth 1:2

46 Michael Wallner 0:2

31 Robert Pusaver 0:1

Aufstellungen:

SV LICHT-LOIDL Lafnitz Amat.: Aron Szakos - Johannes Schriebl (K), Dominik Kirnbauer, Julian Fabian - Philipp Scheucher, Stefan Binder, Marc Kögl, Philipp Siegl, Elias Neubauer, Justin Strodl - Patrick Ioan Gante

Ersatzspieler: Lucas Wabnig, Stefan Sulzer, Luca Wohlmuth, Edin Mujkanovic, Christoph Prasch, Lukas Michael Stefaner

Wildon: Lukas Waltl - Jure Travner, Denis Perger, Fran Slamberger, Robert Pusaver - Sandro Foda (K), Matic Crnic, Zorko Gal, Marc Möstl, Markus Farnleitner - Michael Wallner

Ersatzspieler: Andreas Boßler, Benjamin Winter, Mario Sommer, Mag. Patrick Franz Schlatte, Nico Neuhold, Gianluca Kassler

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

