Ofen aus: Der USV Mettersdorf sperrt zu - oder auch nicht?

Mit einer wahren Hiobsbotschaft traten die Verantwortlichen des USV Mettersdorf (1. Landesliga Steiermark) nach dem Training am Montag an ihre Spieler heran. Ihnen wurde mitgeteilt, dass der Spielbetrieb im Sommer eingestellt wird und sich jeder Akteur einen neuen Verein suchen kann. Schade um den Verein aus dem Saßtal - die Mettersdorfer waren jedes Jahr einer der Titelkandidaten in der Landesliga. Einige in der Liga wird dies mit Sicherheit freuen, denn sollte sich Mettersdorf zurückziehen, steigt ein Klub weniger ab. Erst vor wenigen Wochen gingen beim OÖ-Liga-Verein ATSV Stadl-Paura die Lichter aus. Das Vereinssterben im österreichischen Fußball-Unterhaus geht offenbar weiter...

Gehen in Mettersdorf entgültig die Lichter aus?

Ein Großteil der Spieler steht noch immer unter Schock, da mit diesem Szenario wohl keiner gerechnet hat. Die Gründe des Rückzuges sind nicht ganz klar definiert - es soll aber mehrere geben. Wie es jetzt konkret in Mettersdorf weitergehen soll, steht noch nicht fest. Ob der Verein in der Landesliga bestehen bleibt, in der ersten Klasse neu beginnt oder überhaupt zusperrt, da gibt man sich in Mettersdorf kryptisch. Ligaportal.at erreichte Kassier Peter Minkowitz per Telefon, sonst war von Vereinsseite niemand an die Strippe zu kriegen.

Stimmen zum Rückzug:

Peter Minkowitz, Kassier Mettersdorf:

"Es gibt viele Gründe, die uns dazu bewogen haben. Fix ist noch nix - wenn andere den Verein übernehmen geht es weiter. Ob in der Landesliga, in der ersten Klasse oder ob überhaupt zugesperrt wird, dass steht noch nicht fest. Mehr kann und ich dazu jetzt nicht sagen."

Ein Mettersdorfer-Spieler, der anonym bleiben möchte:

"Uns wurde nach dem Training am Montag mitgeteilt, dass der Verein im Sommer aufhört bzw. nicht mehr in der Landesliga weitermacht. Uns wurde gesagt, dass wir uns alle einen neuen Verein suchen können und ab Sommer kostenlos frei sind."

