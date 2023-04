Nach Rückstand: Wildon überrollt Bruck

Details Freitag, 07. April 2023 01:09

SV Wildon erreichte in der steirischen Landesliga einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen SC Bruck/Mur. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Wildon wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte der Gastgeber einen 3:1-Sieg für sich reklamiert.

Dabei beginnt das Match alles andere als nach Wunsch der Wildoner: Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Bruck/Mur bereits in Front. Nach einem Eckball versenkt Lukas Tomic das Leder im Kasten. Die Führung hält aber nicht lange. Für das 1:1 von SV Raiffeisen Wildon zeichnete Matic Crnic verantwortlich (17.) - er zieht volley ab und trifft. Nur Augenblicke später steht es 2:1 für Wildon und das Spiel ist gedreht. Michael Wallner versenkte die Kugel nach Vorarbeit von Pusaver per Kopf zum 2:1 (19.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Markus Farnleitner in der 28. Minute - er zieht nach einer Flanke von links volley ab und macht das 3:1. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass SV Wildon mit einer Führung in die Kabine ging.

Die zweite Halbzeit beginnt dort, wo die erste aufgehört hat, mit stärkeren Wildonern, die das Spiel jetzt entscheiden wollen. Crnic brachte Wildon in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (57.) - Abspielfehler der Brucker und Crnic ist in eins gegen eins gegen den Goalie eiskalt. Den Vorsprung von SV Raiffeisen Wildon ließ Patrick Franz Schlatte in der 84. Minute nach einem indirekten Freistoß anwachsen. Am Ende kam SV Wildon gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg verbesserte sich Wildon im Klassement auf Platz sechs. Neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat SV Raiffeisen Wildon derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC Bruck/Mur ist SV Wildon weiter im Aufwind.

Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Wildon weiter im Abstiegssog. Die Defensive von SC Stadtwerke Bruck/Mur muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 47-mal war dies der Fall. Nun musste sich SC Bruck/Mur schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sechs Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Bruck/Mur auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während SV Raiffeisen Wildon am kommenden Freitag SV Domaines Kilger Frauental empfängt, bekommt es SC Stadtwerke Bruck/Mur am selben Tag mit FC Union RB Weinland Gamlitz zu tun.

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Nach frühen Rückstand so zurückzukommen, zeigt von Qualität und einer funktionierenden Mannschaft. Mich persönlich schmerzt es zwar, dass ich als Kapitän nicht von Anfang an dabei bin, dennoch freut es mich für die Jungs und den Verein, wenn wir gewinnen und unsere Prinzipien umsetzen."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 5:1 (3:1)

84 Patrick Franz Schlatte 5:1

57 Matic Crnic 4:1

28 Markus Farnleitner 3:1

19 Michael Wallner 2:1

17 Matic Crnic 1:1

4 Lukas Tomic 0:1

