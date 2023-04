Erkämpfter Punkt: Tus Heiligenkreuz holt gegen Voitsberg ein Remis

Details Freitag, 07. April 2023 09:44

Tus Heiligenkreuz am Waasen spuckte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. ASK Voitsberg ging als klarer Favorit ins Rennen, führte nach 38 Minuten bereits mit 2:0 musste sich dann aber am Ende dennoch mit einem Punkt zufrieden geben.

Johannes Driesner erzielte ein Tor und legte das zweite auf

Voitsberg führte mit 2:0

Der Gast war von Anfang an hellwach und trat sehr druckvoll auf und dominierte die Anfangsphase klar. Nach einem Stangenschuss gleich zu Beginn gingen die Gäste in der 6. Minute in Führung. Petar Paric traf nach einem Querpass von der rechten Seite zum 0:1 für den Tabellenprimus. Voitsberg behielt weiter die Oberhand und erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (38.). Kapitän Jürgen Hiden verwertete ein Zuspiel von Philipp Zuna und ließ sein Team jubeln.

Ehe es in die Kabinen ging, zelbebrierten die Hausherren einen Bilderbuchkonter - Parick Unterkirchner zog ab - Voitsberg Goalie Florian Schögl wehrte ab und e Johannes Driesner staubte zum 1:2 für Tus Heiligenkreuz (44.) ab. Die Pausenführung von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg fiel knapp aus.

In Hälfte zwei war Heiligenkreuz die bessere Mannschaft

Im zweiten Durchgang agierte die Heimelf besser, mit mehr Mut nach vorne und hatten deshalb auch den Ausgleichstreffer im Repertoire. Nach einem Stanglpass von Driesner traf Nino Köpf zum 2:2. Kurz vor dem Ende hatten die Voitsberger Glück - Unterkirchner vergab noch eine Riesenchance. ASK Voitsberg wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Tus Heiligenkreuz am Waasen die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz von Tus Heiligenkreuz derzeit nicht. Fünf Siege, sieben Remis und acht Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Heiligenkreuz. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Nach 20 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Voitsberg 45 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 54 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Zuletzt lief es erfreulich für ASK Voitsberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Sonntag tritt Tus Heiligenkreuz am Waasen bei SK Raiffeisen Fürstenfeld an, während Voitsberg zwei Tage zuvor ASK Mochart Köflach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Horst Pfeifer, Co-Trainer Heiligenkreuz:

"Das 2:2 war verdient und gerecht."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 2:2 (1:2)

73 Nino Koepf 2:2

44 Johannes Driesner 1:2

38 Juergen Hiden 0:2

6 Petar Paric 0:1

Aufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Lukas Ratschnig - Nikola Vuksanovic, Manuel Leeb, Manuel Hödl, Marco Heibl, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K) (82. Tatschl), Patrick Unterkircher (91. Pinnitsch), Nino Köpf

ASK Sparkasse Stadtwerke Voitsberg: Florian Schögl, Nino Pungarsek, Philipp Zuna (88. Brauneis), Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K) (77. Hiden), Petar Paric, Martin Salentinig, Luka Caculovic, Philipp Schellnegger, Alexander Rother (88. Veladzic) , BEd, Stephan Palla (Walch)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

