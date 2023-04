Judenburg schockt Gnas - Klicnik-Doppelpack führt zu klarem Sieg des Ligaschlusslichts

Details Freitag, 07. April 2023 22:53

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: USV Gnas patzte bei FC Judenburg überraschend deutlich mit 0:3. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Knappe Kiste: Im Hinspiel hatte Gnas gegen Judenburg mit 2:1 die Nase vorn. Mann des Spiels für die Judenburger war Marc Klicnik.

Dabei beginnt das Spiel mit starken Gnasern, die eine Mehrzahl von Chancen vorfinden, aber nicht nutzen. In der 14. Minute etwa kommt Gabriel Puntigam auf der rechte Seite durch, seinen Pass zur Mitte schießt Raphael Kniewallner an die Stange, der Nachschuss von David Friedl wird zur Ecke abgefälscht. In der 37. Minute findet David Fink eine gute Gelegenheit vor, schießt aber das Leder rechts am Tor vorbei. Den nächsten Sitzer vergibt Gabriel Puntigam, er schießt das Leder übers Tor. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Die Fans hatten im zweiten Durchgang noch nicht zur Gänze Platz auf der Tribüne genommen und schon steht es 1:0, allerdings überraschend für Judenburg: Michael Pfingstner war der Torschütze. Vier Minuten später schlagen die Hausherren abermals zu. Einen Pass von der rechten Seite in den Strafraum verwertet Marc Klicnik zum 2:0 (50.). Für Gnas vergibt Gabriel Puntigam abermals eine gute Möglichkeit, er schießt den Torhüter an (57.). In der 61. Minute verhindert die Stange einen weiteren Treffer der Judenburger durch Marco Holzer. Die Gnas riskieren in Folge immer mehr, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0 und damit die Entscheidung zugunsten der Judenburger. Klicnik macht sein zweites Tor an diesem Tag. Das ist es dann gewesen.

Trotzdem dieses Sieges muss sich Judenburg ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für FC Judenburg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Judenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. FC Judenburg beendete die Serie von fünf Spielen ohne Sieg.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite steht Gnas derzeit auf dem fünften Rang. Die Gäste verbuchten insgesamt neun Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. USV Gnas baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Judenburg tritt am kommenden Freitag bei Ilzer Sportvereinigung an, Gnas empfängt am selben Tag UFC Fehring.

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Wir hätten erste Halbzeit klar führen müssen. Den Start in der zweiten Hz haben wir verschlafen und waren dann in fünf Minuten 0:2 hinten. Die Jungs haben dann alles probiert, aber vom Kopf her war es schwer zurückzukommen. Judenburg hat es im Konterspiel richtig gut gemacht und hat sogar das 3:0 gemacht."

Landesliga: FC Judenburg – USV Gnas, 3:0 (0:0)

72 Marc Klicnik 3:0

50 Marc Klicnik 2:0

46 Michael Pfingstner 1:0

