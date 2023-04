Kein Sieger, jedoch Traumtore bei Liezen gegen Fürstenfeld

Details Samstag, 08. April 2023 00:18

Am Freitag kam SK Raiffeisen Fürstenfeld bei SC Geomix Liezen nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich SC Liezen vom Favoriten. Das Hinspiel hatte SK Fürstenfeld für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:0.





Für die 1:0-Führung war Andreas Glaser verantwortlich. Vor 250 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle - ein Freistoß aus 30 Metern wird an die Latte verlängert und landet dann vor den Füßen Glasers, der dann eiskalt vollstreckt. Jetzt erst recht, dachte sich Elvin Kanyerere, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (14.) - er ist zu schnell für die Fürstenfelder Defensive und schiebt den Ball aus knapp 18 Metern flach ins linke untere Eck. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kemal Dervisevic in der 21. Minute - er zieht aus mehr als 20 Metern ab und trifft genau ins linke Kreuzeck - Marke Traumtor. Ein Tor mehr für SC Geomix Liezen machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus.

Gleich nach Wiederbeginn die kalte Dusche für Liezen: Das 2:2 von Fürstenfeld stellte Sebastian Prattes sicher (46.) - er trifft per Kopf. Damit ist wieder alles offen und es geht in weiterer Folge Hin und Her. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich SC Liezen und SK Raiffeisen Fürstenfeld die Punkte teilten.

SC Geomix Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 15 reicht die Bilanz des Heimteams derzeit nicht. SC Liezen schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste. Vier Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat SC Geomix Liezen momentan auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei SC Liezen. Von 15 möglichen Zählern holte man nur fünf.

Bei SK Fürstenfeld präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Der Gast bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Fürstenfeld verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für SK Raiffeisen Fürstenfeld, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft SC Geomix Liezen auf die Reserve von SV Lafnitz, SK Fürstenfeld spielt tags darauf gegen Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Christian Stangl (Sektionsleiter Liezen): "Unsere Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht! Wir haben zwei tolle Tore geschossen, die Gegentore ärgern mich, vorallem wie sie zustande kommen! Der Punkt geht in Ordnung, aber auch ein Dreier wäre heute möglich gewesen. Wir sind aber dran am rettenden Ufer und ich bin positiv dass wir es wieder schaffen werden!"

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Ein gerechtes Unentschieden in einem sehr intensiv geführten Spiel. In Liezen werden noch mehrere Mannschaften Federn lassen, daher nehmen wir den Punkt gerne mit."

Landesliga: SC Geomix Liezen – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:2 (2:1)

46 Sebastian Prattes 2:2

21 Kemal Dervisevic 2:1

14 Elvin Kanyerere 1:1

11 Andreas Glaser 0:1

